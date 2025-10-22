Hacken - Rayo Vallecano: Horario y dónde ver el partido de Conference League

Hacken y Rayo Vallecano se enfrentan este jueves 23 de octubre en el Gamla Ullevi en la Jornada 2 de la Conference League 2025-26. Te contamos en SPORT a qué hora es el Hacken - Rayo Vallecano y dónde ver el partido en directo en España.

En este sentido, cabe recordar que el combinado dirigido por Jens Gustafsson llegará al partido luego de empatar con el Shelbourne (0-0), por lo que se ubica en el puesto número 19 con 1 punto y +0 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Íñigo Pérez se presentan a la contienda después de haber vencido al Shkendija (2-0), en consecuencia posicionándose en la posición 8 con 3 puntos y +2 en el diferencial de goles.

El Hacken y Rayo Vallecano nunca se han enfrentado en competiciones oficiales, por lo que esta será la primera ocasión en la que ambas escuadras se topen en el terreno de juego.

HORARIO HACKEN - RAYO VALLECANO DE LA CONFERENCE LEAGUE

El partido entre Hacken y Rayo Vallecano, correspondiente a la Jornada 2 de la Conference League, se disputa este jueves 23 de octubre a las 18:45 (CET) en España.

DÓNDE VER EL HACKEN - RAYO VALLECANO DE LA CONFERENCE LEAGUE

En España, el partido de Conference League entre Hacken y Rayo Vallecano se podrá ver en directo a través de Movistar Liga de Campeones 2.

También puedes seguir toda la jornada de Conference League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.