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CONFERENCE LEAGUE
Estrasburgo - Rayo Vallecano, en directo: vuelta de semifinales de la Conference League, hoy en vivo
Sigue en vivo y online el duelo entre Estrasburgo y Rayo Vallecano de la semifinal de la Conference League
Así está la lucha por la quinta plaza española en Champions
Estrasburgo y Rayo Vallecano se miden en el partido de vuelta de las semifinales de la Conference League.
Sigue aquí en SPORT el minuto a minuto del partido.
Alineaciones probables
Habrá que esperar hasta las 20.00 horas, aproximadamente, para conocer los onces de ambos equipos. Sin embargo, estos son los posibles planteamientos de Estrasburgo y Rayo Vallecano.
Estrasburgo: Penders; Doué, Omobamidele, Doukouré, Chilwell; Barco, El Mourabte; Diego Moreira, Nanasi, Godo; Enciso.
Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Valentín, Unai López; De Frutos, Isi, Ilias; Alemao.
Las palabras de Presa
También ha hablado Raúl Martín Presa en la previa, asegurando que "estamos muy orgullosos de estar aquí". El presidente del Rayo ha destacado de su equipo el "trabajo, sacrificio y esfuerzo" y piensa que el de hoy "será un partido de resistencia, pero tenemos que salir a ganar".
Fuegos artificiales en el hotel de concentración
El propio club compartió en sus redes sociales la táctica de la afición local para intentar influir en la eliminatoria. Fuegos artificiales durante toda la noche. ¿Les afectará en el partido?
El partido de vuelta se disputa esta noche, a partir de las 21.00 horas, en el Stade de la Meinau de Estrasburgo. No obstante, la eliminatoria se empezó a jugar de madrugada.
El cuadro de Iñigo Pérez parte con ventaja en la eliminatoria, tras el 1-0 en Vallecas. En frente, el Estrasburgo, octavo clasificado de la Ligue 1. Todo abierto para la vuelta de esta noche.
¡Buenas tardes! Arrancamos con el directo de previa de lo que será un partido histórico para el Rayo Vallecano. En juego, un billete a la final de la Conference League.
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