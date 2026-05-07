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Estrasburgo - Rayo Vallecano, en directo: vuelta de semifinales de la Conference League, hoy en vivo

Sigue en vivo y online el duelo entre Estrasburgo y Rayo Vallecano de la semifinal de la Conference League

Así está la lucha por la quinta plaza española en Champions

El Rayo puede certificar la quinta plaza de Champions para LaLiga

El Rayo puede certificar la quinta plaza de Champions para LaLiga / EFE

Àlex Calaff

Àlex Calaff

Estrasburgo y Rayo Vallecano se miden en el partido de vuelta de las semifinales de la Conference League.

Sigue aquí en SPORT el minuto a minuto del partido.

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