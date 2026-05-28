¿Cuánto dinero se ha llevado el Crystal Palace por ganar la Conference League?

El Crystal Palace conquistó ante el Rayo Vallecano su primer título europeo y el tercero en sus 165 años de historia. Lo hizo con un triunfo por la mínima, 1-0, gracias a un solitario gol de Jean-Philippe Mateta, en Leipzig. El sueño de los hombres de Iñigo Pérez llegó a su fin en una final de Conference League que, igualmente, ya es historia para el club vallecano.

La Conference League es la competición de bronce de la UEFA en cuanto a importancia se refiere, por detrás de la Champions y la Europa League. No obstante, el premio que ofrece por ganarla es interesante.

El campeón de la Conference, en este caso el Palace, no recibe el mismo dinero que el de la Champions o la Europa League, pero sí que percibe una buena recompensa por el buen trabajo hecho.

7.000.000 de euros por ganar la final

El equipo dirigido por Oliver Glasner, que deja el equipo tras una temporada y media en el cargo, se ha embolsado 7.000.000 de euros solo por ganar la final. El premio total es mayor.

Mateta celebra el 1-0 frente al Rayo Vallecano / EFE

Después, hay que tener en cuenta el premio por victoria (400.000 euros) y por empate (133.000 euros) a lo largo de la competición desde que comenzaron las rondas clasificatorias en agosto. Y también hay que sumar un premio extra de 400.000 euros para los equipos que terminaron dentro del top 8.

El premio por fase en la Conference 3.170.000 euros por participar

800.000 euros por llegar a octavos de final

1.3000.000 euros por llegar a cuartos

2.500.000 euros por llegar a semifinales

4.000.000 euros por ser subcampeón

7.000.0000 euros por ganar la final

La cifra, entonces, rondaría los 20,4 millones de euros, sin contar los casi 5 millones de euros que se emboslará el curso que viene solo por jugador la competición de plata de la UEFA.

El equipo londinense, por ejemplo, no recibió los 400.000 euros extra en la fase liga, ya que terminó décimo.