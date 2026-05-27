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CONFERENCE LEAGUE

Crystal Palace - Rayo Vallecano, en directo: final de la Conference League, hoy en vivo

Sigue en vivo la final de la Conference League entre Crystal Palace y Rayo Vallecano

Rayo-Villarreal.

Rayo-Villarreal. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Marc Gázquez

Marc Gázquez

Crystal Palace y Rayo Vallecano se miden en la final de la Conference League.

Sigue el minuto a minuto de la final aquí en SPORT.

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