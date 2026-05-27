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CONFERENCE LEAGUE
Crystal Palace - Rayo Vallecano, en directo: final de la Conference League, hoy en vivo
Sigue en vivo la final de la Conference League entre Crystal Palace y Rayo Vallecano
Crystal Palace y Rayo Vallecano se miden en la final de la Conference League.
Sigue el minuto a minuto de la final aquí en SPORT.
¡Los elegidos de Iñigo Pérez!
Estos son los elegidos en el Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Chavarría, Unai López, Óscar Valentín, De Frutos. Alemao y Álvaro García.
¡Ya hay once del Crystal Palace!
El once del Crystal Palace: Henderson; Riad, Lacroix, Canvot; Daniel Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Yeremy Pino, Mateta y Sarr.
"Es el partido más importante de la historia del club"
No es un partido cualquiera, para Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, "es el partido más importante de la historia del club, con el que llevamos soñando 102 años".
¡Bienvenidos!
¡Hola, holaa! Crystal Palace y Rayo Vallecano se miden esta noche en la final de la Conference League. Vive toda la previa y el minuto a minuto del partido aquí con nosotros. ¡Vamooos!
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