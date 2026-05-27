El Crystal Palace y un Palacio de Cristal que no existe

Al igual que en el resto del planeta, los nombres de las ciudades y de los clubs de fútbol tienen una lógica histórica si se bucea un poco. El topónimo Liverpool proviene del estuario fangoso en el que desembocaba el Mersey, Chelsea es un barrio londinense, el Tottenham Hotspur adoptó el nombre del barrio para diferenciarse del London Hotspur y el Queens Park Rangers surgió de dos clubs y tomó ese nombre para recalcar que la mayoría de sus jugadores provenían del barrio de Queen's Park.

Este martes, decenas de aficionados rayistas tomaron un tren de Madrid a Barcelona para aprovechar los precios más moderados de los vuelos desde el Aeroport Josep Tarradellas con destino a ciudades cercanas a Leipzig, sobre todo Berlín. Todos ellos confluirán con varios millares este miércoles a las 21.00 horas en el Red Bull Arena ante el decimoquinto clasificado de la Premier en la final de la Liga Conferencia de la UEFA.

Rayo Vallecano y Crystal Palace, a una victoria de la gloria / EFE / EUROPA PRESS

Crystal Palace es un pequeño barrio del sur de Londres que carece de metro ('subway') y al que se puede acceder en tren (National Rail, Southern o Thameslink) o en uno de los famosos buses rojos de dos pisos que se han convertido en uno de los iconos de la ciudad más poblada del oeste de Europa. Ambos equipos buscan su primer título internacional, aunque las 'Águilas' ganaron el año pasado la Community Shield y la FA Cup ante el Manchester City de Pep Guardiola en una final histórica.

La realidad de Sevilla cambió notablemente en 1992 con la Exposición Universal, un evento que no se realizaba en España desde la de 1929 en Barcelona. La primera de la historia tuvo lugar en 1851 en Londres con la reina Victoria a los mandos de la Gran Bretaña, con el príncipe Alberto como gran promotor y con el doble objetivo de encumbrar las grandezas de la isla y mostrar al mundo los progresos en múltiples ámbitos.

Oliver Glasner, entrenador del Crystal Palace / EFE

Esa grandilocuencia se reflejó perfectamente en la construcción de un gigantesco Palacio de Cristal (Crystal Palace) en Hyde Park como sede del evento. Se trataba de un edificio con más de 550 metros de planta y casi 100.000 metros cuadrados. En cierto modo, al igual que sucedió con La Cartuja en Sevilla, su utilidad pasó a ser una quimera una vez acabada la exposición. Sus dimensiones eran unas tres veces mayores que las de la Catedral de San Pablo en Londres.

Tres años después, en 1851, se decidió trasladarlo al sur de Londres, cerca de Sydenham Hill. El barrio pasó a conocerse como Crystal Palace y recibió miles y miles de visitantes de toda Europa durante más de ocho décadas para contemplar la mayor estructura metálica construida desde el inicio de la Revolución Industrial allá por 1760.

'The Crystal Palace', el palacio original / WIKIPEDIA

En 1905 nació en Londres un nuevo club en el sur de la ciudad, llamado Crystal Palace en referencia al barrio, que había recibido esta denominación por el palacio de la EXPO de 1851. Sin embargo, mientras España vivía un enfrentamiento entre hermanos en la Guerra Civil, en la noche del 30 de noviembre de 1936 se declaró un incendio que redujo a chatarra la inmensidad del Palacio de Cristal.

No pudieron evitarlo los casi 100 camiones con unos 400 bomberos que acudieron para extinguirlo. Unas horas después, ya no quedaba ni rastro del edificio que da nombre al Crystal Palace (club y barrio). En cierto modo, en Madrid pasa algo similar con el Rayo. Como cuenta Ramoncín en una de sus canaciones, Vallecas proviene del Valle del Kas (del moro Kas)... un accidente geográfico invisible actualmente al haber sido engullido por los edificios.