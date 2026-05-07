¡Histórico 'EuroRayo'!: Alemão y Batalla sacan billete para la final de la Conference

Mientras al norte de Madrid andan a golpes, en el sur, un ejército inagotable, está hombro con hombro. Lo hace con un barrio a sus espaldas, que alcanzó en Estrasburgo la primera final de su historia. Nada de “Rayito”. El "puto Rayo", como lo bautizaron sus rivales en la Conference. Paternalismos cero con el batallón sin complejos de Iñigo Pérez, que lejos de conservar el resultado sacó billete para Leipzig superando a su rival.

Y de paso, consiguió la quinta plaza de Champions para LaLiga tras una doble parada descomunal de Batalla a Enciso en un penalti en el descuento. Como en la ida, Alexandre Zurawski hizo de Alemão. Un tanque brasileño que ha ido guiando al club hasta las puertas del cielo, donde espera el Crystal Palace. Aunque el rival no importa, el plan será el mismo.

Ciclogénesis franjirroja

Qué importaba que el valor de mercado del Estrasburgo fuese casi el triple que el del Rayo. O que Ilias se lesionase en el calentamiento para dar entrada a un lateral adelantado como el Pacha Espino. Lo importante, en un asalto así, es tener claro quién eres. En eso no tiene rival Iñigo Pérez. Transmite a sus jugadores lo que siente: "No somos un equipo que disfrute sin balón. Si llegamos a Leipzig será con nuestra identidad". Nada que objetar, como se demostró desde el pitido inicial.

No hay nada más cobarde que vivir arrodillado. El Rayo salió dispuesto a morder en campo rival. En busca del abordaje de la meta de un Penders con un brillante futuro, pero con mucha experiencia por acumular. Los mismos que consiguieron el 1-0 en Vallecas acribillaron en la primera parte al equipo dependiente del Chelsea. Ratiu se impuso con De Frutos en la banda derecha para servir balones a Alemão, autor del tanto en la ida y que pudo repetir en el minuto 7.

Para que los de delante pudiesen bailar, los de atrás se multiplicaron para dejar en el fuselaje a un Estrasburgo incapaz. Después de intentarlo de todas las maneras, el Rayo por fin perforó la portería de Penders. Tras una decena de intentos, en el 41, el Pacha puso un centro con la diestra para que Lejeune finalizase de interior. El rechace lo aprovechó Alemão para un tanto de puro 'killer' que hacía justicia.

Batalla asegura la quinta plaza

No parar hasta conquistar. La premisa siguió siendo la misma en la segunda parte. Finalizar todas las jugadas, como hizo Isi en el 50, con un remate que antecedió a un córner donde De Frutos enganchó una volea tras una prolongación de Alemão. Terminó fuera. Aunque el Estrasburgo de O'Neil solo tenía voluntad para meterse en la eliminatoria a balón parado.

Porque el Rayo fue un ejemplo de solidaridad, con los extremos metiéndose por dentro para darle oxígeno a los laterales. Penders mantuvo con vida a los locales al frustrar una definición de Camello, quien salió para aprovechar su racha reciente. Hubo una situación de pánico que resolvieron Chavarría y Batalla para frustrar a Barco en el minuto 72.

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Con el Estrasburgo a tumba abierta, hubo un desfile de contras rayistas que no llegaron a buen puerto. La ciencia del sufrimiento, a través de la que Iñigo Pérez ha obrado un milagro donde todo sale. Batalla paró un penalti de Enciso en el descuento. También frustró el rechace. Un Rayo a la altura de su afición, inquebrantable, que ha tenido la recompensa a años de sufrimiento, pero sobre todo, de orgullo y militancia.