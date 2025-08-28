Conference League: Horario y dónde ver el sorteo por TV

Con el inicio de la temporada 2025-2026, la comunidad de fútbol a nivel mundial se prepara para la nueva edición de la Conference League, cuyo sorteo de la fase de grupos se producirá este viernes 29 de agosto.

Aludiendo a ello, el Foro Grimaldi de Mónaco será el escenario para la realización de la gala, a través de la cual conoceremos cómo se formará la fase de la liga. En esta ocasión, todos los clubes mantienen la mirada situada sobre el 27 de mayo de 2026, fecha en la que se realizará la final en Leipzig, Alemania.

Por su parte, cabe destacar que aún resta por estructurarse la plenitud de los bombos, cuya finiquitación depende de los play-offs todavía en progreso, dentro de los cuales el Rayo Vallecano ha de combatir contra el Nerman Grodno en aras de conseguir un escaño dentro de la competición europea.

HORARIO Y DÓNDE VER POR TV EL SORTEO DE LA CONFERENCE LEAGUE

El sorteo de la fase de grupos de la UEFA Conference League 2025-2026 se hará este viernes 29 de agosto a las 13:00 (CET), y el mismo podrá ser disfrutado en España gracias a la cobertura de UEFA.com.