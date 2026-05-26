La broma del técnico del Palace antes de medirse al Rayo: "No sé qué le dan de comer a los entrenadores del País Vasco"

Oliver Glasner, entrenador del Crystal Palace, dejó una nota de humor este martes en la previa del duelo frente al Rayo Vallecano al elogiar el trabajo de Iñigo Pérez y de otros técnicos vinculados al fútbol vasco.

El preparador austríaco aseguró entre risas que desconoce “qué comen en el País Vasco” para que estén apareciendo entrenadores con tanto éxito en Europa.

El conjunto inglés y el club madrileño se verán las caras por primera vez en su historia después de alcanzar, ambos, la primera final continental de su trayectoria en torneos organizados por la UEFA. Además, será apenas la segunda participación europea tanto para el Palace como para el Rayo.

Inicialmente, el equipo londinense había obtenido una plaza para disputar la Europa League. Sin embargo, la normativa de la UEFA sobre multipropiedad, debido a la vinculación accionarial de sus propietarios con el Olympique Lyonnais, provocó que tuviera que cambiar de competición. Pese a ello, el club inglés ha conseguido abrirse paso hasta la final y aspira a conquistar el tercer trofeo en poco más de una temporada.

“Creíamos que jugaríamos la Liga Europa, aunque finalmente no pudo ser. Lo asumimos desde el primer momento y desde entonces hemos disfrutado muchísimo esta competición. Ha sido un torneo muy exigente y todo lo que hemos aprendido durante el camino nos ha servido para llegar a esta final”, explicó Glasner durante su comparecencia ante los medios.

El técnico austríaco afrontará en Leipzig su último encuentro al frente del Crystal Palace y buscará cerrar su etapa con un nuevo éxito. Hasta ahora, ya ha levantado una FA Cup y una Community Shield con el club inglés, además de conquistar la Europa League de 2022 con el Eintracht Frankfurt.

“Es especial disputar dos finales europeas en cuatro años con equipos distintos. También he tenido la oportunidad de jugar finales de copa en Alemania e Inglaterra, y eso significa que el trabajo realizado durante toda la competición ha sido muy bueno”, comentó.

Glasner subrayó asimismo la relevancia que tendría el título para la entidad inglesa: “Sería algo enorme para todos nosotros y para el club. Mucha gente ha trabajado muy duro para llegar hasta aquí y ganar sería el cierre perfecto para esta temporada. Personalmente, he disfrutado muchísimo todo el recorrido”.

La campaña europea de varios entrenadores españoles ha sido uno de los focos de atención este curso. Unai Emery conquistó la Europa League con el Aston Villa, mientras que Iñigo Pérez todavía sueña con llevar al Rayo al título continental. Además, la final de la Champions contará con Luis Enrique al frente del Paris Saint-Germain y con Mikel Arteta liderando al Arsenal.