Álvaro García desata la locura en Vallecas

Euforia en Vallecas. Isi Palazón, Jorge De Frutos y Álvaro García se echaron el Rayo Vallecano a la espalda para consumar una espectacular remontada ante un Lech Poznan que sorprendió y se puso 0-2 arriba tras castigar dos desconexiones del cuadro rayista en la primera mitad. Íñigo Pérez armó un once con rotaciones, pero introdujo varios cambios clave en el segundo tiempo para revertir la situación y amarrar los tres puntos con un gol prácticamente sobre la bocina de Álvaro (3-2).

Desconectados

El cuadro de Íñigo Pérez no entró del todo entonado al choque. Y lo aprovechó un Lech Poznan que se topó con un libre directo en la frontal del área, provocado por Palma, derribado por un Lejeune que vio la amarilla. Intervino el VAR, que llamó al colegiado para que revisara la acción en el monitor y, cuando pareció que iba a rectificar y expulsar al central francés, anuló la falta al interpretar que el contacto fue nulo y, por ende, le retiró la tarjeta.

Se acababa de salvar un Rayo que continuó algo adormecido y encajó un auténtico golazo de Palma. Sirvió Joel Pereira un centro al área rematado por el hondureño, libre de marca, que giró el cuello a las mil maravillas para sorprender a Batalla. Trataron de reponerse los locales adueñándose de la posesión y volcándose en ataque. Y, cuando mejor estaban los de Íñigo, llegó el segundo mazazo de los polacos.

MADRID, 06/11/2025.- El hondureño del Lech Poznan Luis Palma (c) celebra el primer gol del partido de Liga Conferencia que Rayo Vallecano y Lech Poznan disputan este jueves en el estadio de Vallecas. EFE/Juanjo Martín / Juanjo Martín / EFE

Transición de libro de un Lech Poznan que cogió desordenado al Rayo en salida y puso tierra de por medio en Vallecas. Corrió Pablo Rodríguez por el carril derecho, detectó la llegada de Kozubal desde segunda línea y puso un balón tenso a la frontal que enganchó de primeras el mediocentro polaco.

Remontada

Dio ese paso al frente necesario el Rayo tras la reanudación e Íñigo introdujo cuatro cambios de una tacada, entre ellos Ratiu e Isi, asistente y goleador en el tanto rayista que llegó a la hora de partido. Centro milímetrico del lateral que mandó a guardar el '7', que se tiró con todo para meter a su equipo en el partido.

Pedía cabeza el técnico navarro, pues los suyos asediaban el área rival pero sin encontrar premio. Acabó dando entrada a su hombre gol, a un Jorge De Frutos que fusiló la red en el primer balón que tocó. Centró Álvaro, Alemao no conectó el remate en el primer palo y le cayó el esférico a un De Frutos que no falló. Pero la guinda la puso un Álvaro que desató la locura en Vallecas en el añadido. Pinchó con tremenda clase un envío largo de Pathé Ciss en el área rival y cruzó el disparo para batir Mrozek y consumar una heroica remontada.