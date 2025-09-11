Conexión Orellut: Una victoria ante el Ceuta como punto de partida
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
Jose Luis Gual
En el segundo episodio de Conexión Orellut, el podcast de Mediterráneo sobre el CD Castellón,
José Luis Gual, Enrique Ballester, Dejan Racic y Raúl Tena repasan el primer mes de competición y analizan lo que está en juego en el partido de este domingo ante la AD Ceuta.
Una previa con contexto, sensaciones y algo de análisis, porque los partidos también se empiezan a jugar entre semana.
👉🏻 Aquí puedes escuchar este y todos los episodios del podcast.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El monumental cabreo de Raphinha
- Rashford puede pescar en el 'lío' Raphinha
- Está a un nivel brutal, es un extremo con el carácter de Puyol
- Desvelan todos los compromisos del Barça con el Spotify Camp Nou
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: 'Esperamos la llegada de...
- El Bayern quiso fichar a Lamine y Gavi
- Las claves del 'Estilo Thiago': ¿por qué ha insistido tanto Flick en su regreso?
- El doble rasero con el Barça: el mismo 'favor' que ya le hicieron al Madrid