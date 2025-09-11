Conexión Orellut: Una victoria ante el Ceuta como punto de partida

En el segundo episodio de Conexión Orellut, el podcast de Mediterráneo sobre el CD Castellón,

José Luis Gual, Enrique Ballester, Dejan Racic y Raúl Tena repasan el primer mes de competición y analizan lo que está en juego en el partido de este domingo ante la AD Ceuta.

Una previa con contexto, sensaciones y algo de análisis, porque los partidos también se empiezan a jugar entre semana.

👉🏻 Aquí puedes escuchar este y todos los episodios del podcast.