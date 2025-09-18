Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut: Pablo Hernández asume la dirección del equipo en León a la espera de relevo
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
Jose Luis Gual
Castelló
En el cuarto episodio de Conexión Orellut, el podcast de Mediterráneo sobre el CD Castellón, José Luis Gual, Yolanda Peris, Luis Pastor, Manu Irún y Juanfra Roca analizan el relevo en el banquillo albinegro y el debut de Pablo Hernández en León como entrenador ‘puente’.
También repasamos la victoria del amateur y su próximo reto frente al Barça B.
👉🏻 Aquí puedes escuchar este y todos los episodios del podcast.
Vía: El Periódico de Mediterráneo
