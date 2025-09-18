Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Conexión Orellut: Pablo Hernández asume la dirección del equipo en León a la espera de relevo

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

Conexión Orellut crónica CD Castellón - Ceuta

Conexión Orellut crónica CD Castellón - Ceuta / Néstor Marín

Jose Luis Gual

Castelló

En el cuarto episodio de Conexión Orellut, el podcast de Mediterráneo sobre el CD Castellón, José Luis Gual, Yolanda Peris, Luis Pastor, Manu Irún y Juanfra Roca analizan el relevo en el banquillo albinegro y el debut de Pablo Hernández en León como entrenador ‘puente’.

También repasamos la victoria del amateur y su próximo reto frente al Barça B.

👉🏻 Aquí puedes escuchar este y todos los episodios del podcast.

Vía: El Periódico de Mediterráneo

