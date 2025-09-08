Conexión Orellut con Jose Luis Gual
El Podcast del Periódico Mediterráneo sobre toda la actualidad del CD Castellón
Jose Luis Gual
Cada semana Jose Luis Gual te acerca lo más destacado del CD Castellón.
Aquí encontrarás análisis de los partidos, la última hora del vestuario, entrevistas, opinión y todo lo que rodea al conjunto albinegro.
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club más allá de los 90 minutos, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor.
