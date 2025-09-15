Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Conexión Orellut: Un empate que deja a Plat al borde de la destitución

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

Conexión Orellut crónica CD Castellón - Ceuta

Conexión Orellut crónica CD Castellón - Ceuta / Néstor Marín

Jose Luis Gual

Castelló

En el tercer episodio de Conexión Orellut, el podcast de Mediterráneo sobre el CD Castellón, José Luis Gual, Dragan Punisic, Toni Gascó y Xavi Andrés analizan el empate (3-3) ante la AD Ceuta y la preocupante situación deportiva del equipo.

Una charla con contexto, sensaciones y un vistazo al futuro inmediato del Castellón.

👉🏻 Aquí puedes escuchar este y todos los episodios del podcast.

Vía: El Periódico de Mediterráneo

