Conexión Orellut: Un empate que deja a Plat al borde de la destitución
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
Jose Luis Gual
Castelló
En el tercer episodio de Conexión Orellut, el podcast de Mediterráneo sobre el CD Castellón, José Luis Gual, Dragan Punisic, Toni Gascó y Xavi Andrés analizan el empate (3-3) ante la AD Ceuta y la preocupante situación deportiva del equipo.
Una charla con contexto, sensaciones y un vistazo al futuro inmediato del Castellón.
👉🏻 Aquí puedes escuchar este y todos los episodios del podcast.
Vía: El Periódico de Mediterráneo
