Conexión Orellut: Un empate que deja a Plat al borde de la destitución

En el tercer episodio de Conexión Orellut, el podcast de Mediterráneo sobre el CD Castellón, José Luis Gual, Dragan Punisic, Toni Gascó y Xavi Andrés analizan el empate (3-3) ante la AD Ceuta y la preocupante situación deportiva del equipo.

Una charla con contexto, sensaciones y un vistazo al futuro inmediato del Castellón.

👉🏻 Aquí puedes escuchar este y todos los episodios del podcast.

Vía: El Periódico de Mediterráneo