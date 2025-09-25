Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Conexión Orellut: El CD Castellón buscará en Leganés un nuevo triunfo que prolongue 'la interinidad' de Pablo Hernández

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

Jose Luis Gual

Castelló

En este sexto episodio de Conexión Orellut, el podcast de Mediterráneo dirigido por José Luis Gual, ponemos la lupa en el partido que el CD Castellón disputará el próximo lunes a las 20:30 horas en el estadio de Butarque frente al Leganés. Además, repasamos la situación de “interinidad” de Pablo Hernández al frente del banquillo albinegro.

José Luis Gual, junto a Enrique Ballester, Luis Pastor, Conrado Marín y Alejandro Sánchez, analiza las claves de un encuentro que puede marcar el pulso inmediato del conjunto orellut.

