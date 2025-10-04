El Concello de A Coruña legaliza las obras del museo en Riazor iniciadas por el Deportivo

El Concello de A Coruña ha resuelto «concederle al Deportivo licencia para realizar obras de legalización» para «áreas VIP y musealizadas», el renombrado museo del Deportivo, que en el mes de julio había visto paralizada su reforma al carecer de permiso, tanto urbanístico como del dueño del espacio concesionado (Riazor), para acometer estas actuaciones. Según reveló el propio club coruñés, en palabras de su presidente, Juan Carlos Escotet, el pasado 10 de septiembre, la obra ya estaba avanzada a «un 70%» antes de ser detenida y el Ayuntamiento ya tenía entonces en su poder toda la documentación pertinente. Ahora tiene luz verde para seguir adelante. El plan de ejecución es de seis meses, aunque la entidad coruñesa pretende avanzar con celeridad y abrir cuanto antes un museo que buscaba tener ya en funcionamiento en este mes de octubre.

El Deportivo invertirá en esta actuación en torno a un millón de euros (1,008), según el documento al que ha tenido acceso LA OPINIÓN. Además, le habilita, según lo solicitado, a instalar «un ascensor» y a reconfigurar «instalaciones en el Estadio Municipal de Riazor».

El asterisco

El Ayuntamiento, como consignatario, se reserva la potestad de «dejar sin efecto» la «autorización antes del vencimiento del convenio, si así lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público, sin resarcimiento de daños». Incluye, de manera expresa, este supuesto de anulación, «en caso de resultar incompatibles estas actuaciones (las del museo) con las obras de remodelación y adaptación del estadio municipal de Riazor para el Mundial 2030», según apunta el documento. Esta salvedad pretende dar vía libre al Concello si A Coruña es ratificada como sede del torneo.

La entrada está proyectada «al noroeste del estadio», en la «calle Manuel Murguía, en el antiguo acceso al gimnasio». En la planta superior (2) estará «el control de acceso»; en la 1, «una zona de recepción, una barra y la primera sala musealizada»; y en la 0 «la segunda zona musealizada, dotada de una pequeña barra de servicio de bar».

Otras actuaciones

La apuesta del Deportivo para reformar de Riazor, revelada el pasado mes de agosto, va más allá de esta área musealizada porque proyecta la renovación de aseos y servicios en Tribuna y Marathón, también de la Deportienda y de los accesos y sistemas técnicos de la grada de Pabellón. Como complemento al museo, quiere reparar e impermeabilizar la Torre de Marathón para abrirla al público y estudiar la posibilidad de incorporar un ascensor panorámico para incluir esta experiencia en el tour del estadio que tendrá el museo como centro neurálgico. Esta pretensión debe pasar el filtro de Patrimonio porque la Torre de Marathón, elemento original de 1944, tiene un alto nivel de protección.

Vía: La Opinión A Coruña