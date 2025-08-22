El Concello de A Coruña frena una reforma interior en Riazor a la espera de licencia

El Deportivo pretende emprender una reforma del interior del estadio de Riazor y de la Torre de Marathón que servirá para adecentar el interior de Tribuna Inferior con tres salas musealizadas, para recuperar el monumento que preside el estadio y para renovar la Deportienda y los aseos de parte de las gradas. El club lleva desde hace meses preparando el interior del estadio para la obra y ya en el Teresa Herrera se pudo ver una zona de butacas vacía. Ahora se conocen detalles de las actuaciones a acometer y que el plazo para finalizarlas, en un principio, es el mes de octubre. El montante invertido asciende a unos cinco millones de euros. Eso sí, las actuaciones de las tres salas musealizadas están paralizadas por el momento por el Concello por carecer de licencia para acometerlas, a la espera de la resolución del expediente por parte del área de Deportes del Ayuntamiento de A Coruña, según fuentes del club coruñés.

La entidad defiende que la documentación está toda presentada o, en trámites de hacerlo, como en el caso de la Torre de Marathón. El Dépor apunta que nunca se habían pedido licencias en la historia del convenio firmado entre ambas instituciones en el año 2000 y que en María Pita conocían las intenciones blanquiazules, algo que les fue trasladado en las comisiones de seguimiento del citado convenio. Tras la paralización, Urbanismo les indicó cómo proceder y el Dépor se encuentra en ese proceso, que está, según su parecer, en vías de resolución. Fuentes del Concello recuerdan que "toda actuación que se haga en un estadio municipal y público, además de contar con el visto bueno de los titulares de las instalaciones, tiene que contar con la preceptiva licencia —la solicitud de licencia es una obligación legal para cualquier ciudadano— y ajustarse a la normativa tanto municipal como autonómica".

El Depor pretende también reformar la Torre de Marathón, pero será un proceso más largo porque este símbolo del deportivismo está protegido por su valor patrimonial como último vestigio del antiguo estadio y por estar afectada directamente por la ampliación del estadio que pretende realizar el Concello para el Mundial 2030.

Los planes del Deportivo

Esas tres salas musealizadas tendrá por nombre 'Zona Blanca, la Sala Dorada y la Sala Azul'. En la primera le esperará al aficionado una experiencia inmersiva con gafas de realidad virtual que ofrece un primer contacto. La segunda supone un viaje que arranca en 1906 y que rescata piezas históricas, algunas con más de un siglo de vida. La tercera se proyecta como un homenaje a la época dorada del Super Dépor. La sala expone los siete títulos conquistados por el club y refleja también su presente: la cantera y las instalaciones de Abegondo. En las imágenes de la reforma se puede apreciar que en este museo las salas cuentan con zonas de hosteleria integradas.

El club propone con estas salas hacer un tour por el estadio en un futuro y para ello reformará la Torre de Marathón, que lleva años inservible y casi en ruinas. Proyecta la reparación del hormigón y revestimientos, la impermeabilización de cubierta, la reapertura de huecos originales y la retirada de elementos añadidos, la instalación de iluminación dinámica y anclajes para pancartas conmemorativas. Además, planea realizar un estudio para incorporar un ascensor panorámico que permita integrarla en los recorridos turísticos del estadio. Una pretensión de añadir un elevador que no será sencilla por el nivel de protección II que tiene la Torre en el plan general de A Coruña (uno de los blindajes más altos que existen en el documento municipal) al ser una construcción singular de entre 1939 y 1944, año de la inauguración de Riazor.

Las obras incluyen un cambio integral de los aseos de gran parte de las gradas y una reforma de la Deportienda. Las actuaciones en los baños del estadio ya están en marcha.

El Concello recuerda que el Mundial está en el horizonte

Tras hacerse pública la obra, fuentes municipales recuerda que el Mundial 2030 está en el horizonte y que "lo que no sea compatible con ese proyecto no podrá ejecutarse". "Invitamos a los accionistas mayoritarios del Dépor a sumarse al gran proyecto de reforma del estadio para ser sede del Mundial, un proyecto realmente ambicioso que va mucho más allá de pequeñas reformas y que permitirá a todos los coruñeses y coruñesas contar con el gran estadio municipal que merecen, preparado para acoger grandes partidos, además de otros eventos, que ahora mismo no tienen cabida en nuestra ciudad", defienden las mismas fuentes. El Concello de A Coruña tiene pendiente detallar la financiación del proyecto y sacar a concurso su redacción y las obras de ejecución que, según los últimos tiempos que hicieron públicos, tendrían que comenzar el próximo verano.