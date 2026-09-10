La Comunidad Judía de España pide a la RFEF una respuesta contundente ante cánticos antisemitas y contra los musulmanes en el Bernabéu

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) trasladó esta semana al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, en una carta, su "profunda preocupación y firme rechazo" por los cánticos antisemitas y contra los musulmanes proferidos por un grupo de jóvenes seguidores del Real Madrid en las inmediaciones del estadio antes de un partido frente al Inter de Milán.

Según recoge la misiva, entre las expresiones coreadas figuraban "judío que veo, judío que pateo" y "España es cristiana y no musulmana".

La FCJE considera que se trata de manifestaciones de una "gravedad extraordinaria" y sostiene que la primera constituye una expresión abiertamente antisemita que incita a la violencia contra las personas judías, mientras que la segunda transmite, a su juicio, un mensaje de exclusión hacia ciudadanos musulmanes españoles por razón de su religión o pertenencia cultural.

La organización, que se presenta en la carta como la institución que representa oficialmente a los judíos españoles, subraya que estos comportamientos no pueden hacerse extensivos al conjunto de la afición madridista.

"Somos plenamente conscientes de que estas conductas no representan al conjunto de la afición del Real Madrid", señala antes de reclamar una respuesta "clara y contundente".

Aunque los hechos se produjeron en el contexto de un encuentro de competición europea, la FCJE considera que la RFEF tiene capacidad para posicionarse públicamente contra este tipo de comportamientos y para impulsar que los clubes adopten medidas destinadas a prevenir nuevos episodios de intolerancia.

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La Federación de Comunidades Judías de España también ha ofrecido su colaboración para participar en iniciativas dirigidas a combatir el antisemitismo y cualquier otra forma de intolerancia dentro del deporte. La carta está firmada por su presidente, David Obadía Chocrón.