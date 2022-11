Comunicado de la RFEF: Niega irregularidades con la vivienda de Rubiales

"Es completamente falso que la RFEF pagara cantidad alguna (...) que no hubiera estado autorizada por la Asamblea General", dijo en un comunicado 'El Mundo' y 'El Confidencial' han acusado hoy al presidente de haberse apropiado indebidamente de una ayuda a la vivienda de tres mil euros

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) volvió a salir al paso tras las acusaciones de 'El Mundo' y 'El Confidencial' de presuntas irregularidades en la ayuda a la vivienda que percibía Luis Rubiales como presidente del organismo. "Es completamente falso que la RFEF pagara cantidad alguna al presidente de la RFEF en concepto de vivienda que no hubiera estado debidamente autorizada por la Asamblea General", aseguraba en su nota la RFEF.

"Es completamente falso que hubiera anomalía alguna en sus retribuciones salariales durante ningún mes como afirma el Informe de la IGAE, que para su elaboración no solicitó documentación complementaria alguna a la mínima solicitada por la Fiscalía a la RFEF. La RFEF acreditará ante la Juez competente la completa legalidad de todos los pagos efectuados", añadió seguidamente.

Asimismo, la RFEF indicó que "el planteamiento efectuado por la IGAE y aplicado análogamente a situaciones idénticas haría irregular todas las ayudas del Estado o de las empresas para vivienda a los trabajadores desplazados que tuvieran derecho a dicha ayuda cuando llevaran más de 186 días en su nuevo destino o incluso se empadronaran en la nueva población de destino por ejemplo para poder inscribir a sus hijos en la escuela. Resulta contraria al más elemental sentido común y la práctica habitual de todas las administraciones y todas las empresas lo que afirma la IGAE en su informe. Viene a afirmar que el trabajador perdería dicho derecho a la ayuda cuando llevase 186 días en su nuevo destino.

FInalmente, el ente federativo quiso reiterar "que el Informe contiene evidentes errores, que se pueden deber a que la IGAE no solo no tiene la competencia para analizar acuerdos privados de entidades privadas utilizando exclusivamente fondos privados, sino que además no tiene la documentación completa como ya hemos comentado con anterioridad puesto que no la ha solicitado".

La RFEF "se reitera la completa confianza en la Justicia y en la posibilidad de poder demostrar de manera completa y con toda la documentación disponible los errores del informe al que hace alusión el medio".