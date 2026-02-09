Comunicado oficial: la RFEF suspende "de toda actividad" al árbitro acusado de agredir a una prostituta

La Real Federación Española de Fútbol ha emitido un comunicado oficial este lunes tras las informaciones que adelantó el diario 'La Nueva España' de 'Prensa Ibérica' en las que se apuntaba que la Policía Nacional ha detenido a un árbitro de Segunda División por una presunta agresión sexual en Gijón a una prostituta.

El colegiado, del comité asturiano y 33 años de edad, fue detenido y posteriormente puesto en libertad tras prestar declaración antes las fuerzas de seguridad por, siempre presuntamente, forzar y amenazar a una prostituta por su condición administrativa irregular en España. El árbitro aseguró a la mujer ser miembro de la Policía Nacional, luciendo distintivos de dicho organismo en su ropa.

"La Real Federación Española de Fútbol, a raíz de unas publicaciones en las últimas horas en diversos medios de comunicación, ha conocido este lunes la detención de un árbitro profesional de Segunda división", dice el comunicado de la RFEF.

"En base a la normativa interna, y a efectos de aclarar los hechos publicados, se ha procedido a la apertura de un expediente de investigación y, como medida cautelar, el árbitro en cuestión ha sido suspendido de toda actividad con carácter inmediato hasta la resolución del proceso", explica el ente federativo.

Según el mencionado diario, el colegiado intimidó y trató de coaccionar a la mujer, indicando que si no accedía a realizar ciertas prácticas sexuales podría tener problemas legales, debido a su situación de irregularidad burocrática.