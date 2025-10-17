Comunicado de la AFE: Barça y Villarreal, liberados de la protesta contra el partido de Miami

Sigue coleando la disputa del partido de Liga que en diciembre jugarán, al menos sobre el papel, Villarreal y Barça en Miami: la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha confirmado este viernes la puesta en marcha de una medida para protestar contra dicho partido.

"La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), con el apoyo de los capitanes de Primera División, anuncia que, durante todos los partidos correspondientes a la novena jornada del Campeonato Nacional de Liga de Primera División de España, al inicio de cada encuentro, los futbolistas protestarán de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos", reza el comunicado de AFE.

Aunque la AFE no lo concreta, la "protesta simbólica" consistirá en quedarse parados durante unos 30 o 40 segundos, al inicio del partido

Liberados

Sin embargo, la propia AFE introduce un matiz importante, ya que libera de esta acción de protesta a los jugadores de Villarreal y Barça, los dos equipos implicados en el partido de Miami. "El sindicato ha decidido mantener al margen de la iniciativa, a pesar de que comparten la posición de fondo y los puntos críticos, a los futbolistas de FC Barcelona y Villarreal CF, clubes solicitantes del proyecto, para evitar que la acción de protesta pudiera interpretarse como una posible medida contra ningún club".

La AFE carga contra La Liga, a la que acusa de sus "permanentes negativas y propuestas quiméricas". El sindicato de futbolistas insiste en su rechazo "de manera rotunda a un proyecto que no cuenta con la aprobación de los protagonistas principales de nuestro deporte".

También exige a La Liga "la creación de una mesa de negociación en la que se comparta toda la información y se analicen las características excepcionales del proyecto, se atiendan las necesidades e inquietudes de los futbolistas y se garantice la protección de sus derechos laborales y el cumplimiento de la normativa actual"