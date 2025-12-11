La compra de un equipo profesional de camellos por parte de Pogba: "Es el cruce más inesperado y espectacular de la historia del deporte"

Paul Pogba ha encontrado un nuevo terreno de juego… en pleno desierto. El campeón del mundo francés irrumpe en Oriente Medio como copropietario de Al Haboob, el que se presenta como primer equipo profesional de carreras de camellos del mundo, en un movimiento tan inesperado como ambicioso que quiere conectar tradición milenaria y deporte global. El acuerdo ha sido impulsado y estructurado por ISL Agency, consultora especializada en alianzas disruptivas en el deporte.

Desde Yeda, en Arabia Saudí, Pogba se alía con un símbolo cultural profundamente arraigado en la Península Arábiga para intentar llevarlo a otro nivel. Al Haboob —“la tormenta del desierto”— aspira a dominar el circuito regional y a convertir las carreras de camellos en un espectáculo profesional con proyección internacional y una futura liga propia.

Del césped al desierto: la apuesta de Pogba

“Estoy increíblemente emocionado de unirme a Al Haboob”, explica Pogba. “Desde la primera conversación con Omar y Safwan sentí su pasión, su visión y su amor genuino por este deporte. Su ambición de llevar las carreras de camellos a un escenario global es algo con lo que me identifico profundamente. Esta alianza va más allá del deporte: habla de cultura, legado y unión”.

Para el francés, la operación no es solo una inversión exótica, sino una forma de vincular su nombre a un proyecto que mezcla identidad local, innovación tecnológica y relato global en un territorio estratégico como Oriente Medio.

Al Haboob, la “tormenta” que quiere profesionalizar un deporte milenario

Durante siglos, las carreras de camellos han sido uno de los deportes más emblemáticos de la región: resistencia, orgullo tribal y tradición familiar. Al Haboob quiere ser el puente entre ese legado y una nueva era profesional basada en atletas de élite, avances tecnológicos, medicina veterinaria de primer nivel y una narrativa pensada para audiencias internacionales.

“La llegada de Paul es transformadora”, resume Omar Almaeena, cofundador del equipo. “Esta alianza no es solo competir; es compartir un patrimonio que merece ser reconocido en todo el mundo”. Su socio, Safwan Modir, lo eleva a cuestión de país: “Al Haboob nunca fue solo una idea deportiva: es la expresión de una energía nacional que cree que lo imposible puede lograrse”.

“El cruce más inesperado” entre Oriente y Occidente

Detrás de la operación aparece ISL Agency, dirigida por Marc Segarra, que define el movimiento como algo nunca visto: “Este puede ser el cruce más inesperado y espectacular en la historia del deporte: un campeón del mundo asociándose con uno de los deportes más populares de Oriente Medio, las carreras de camellos. Oriente y Occidente uniéndose para mostrarle al mundo un deporte milenario que jamás se había presentado a este nivel”.

Con la influencia global de Pogba y la hoja de ruta de Al Haboob para profesionalizar las carreras de camellos, el proyecto se vende como el inicio de un nuevo capítulo: donde la tradición se cruza con la innovación, el pasado impulsa el futuro y una “tormenta del desierto” aspira a colarse en el mapa del deporte moderno. Un cruce inesperado… y perfecto para llamar la atención de todo el planeta.