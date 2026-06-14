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Compostela - Badalona, en directo: ida de play-off de ascenso a Segunda Federación, hoy en vivo

Sigue en directo el partido de ida de la final del play-off de ascenso a Segunda Federación entre Compostela y Badalona que se disputa en el Estadio Vero Boquete 

El Badalona visita al Compostela

El Badalona visita al Compostela / @cfbadalonasad

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Miguel Jorge

El Estadio Vero Boquete de San Lázaro, en Santiago de Compostela, acoge el partido de ida de la final del play-off de ascenso a Segunda Federación.

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