Compostela - Badalona, en directo: ida de play-off de ascenso a Segunda Federación, hoy en vivo

1ª PARTE | 1-0 | 4'

¡GOL DE LA SD COMPOSTELA! ¡Gol en propia puerta de Marco Martínez!

Jugada por banda derecha que llega hasta línea de fondo Parapar, la pone atrás y en un intento de despeje, el jugador del Badalona se anota en su misma portería.