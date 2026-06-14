En directo
Fútbol
Compostela - Badalona, en directo: ida de play-off de ascenso a Segunda Federación, hoy en vivo
Sigue en directo el partido de ida de la final del play-off de ascenso a Segunda Federación entre Compostela y Badalona que se disputa en el Estadio Vero Boquete
Miguel Jorge
El Estadio Vero Boquete de San Lázaro, en Santiago de Compostela, acoge el partido de ida de la final del play-off de ascenso a Segunda Federación.
1ª PARTE | 1-0 | 24'
Centro chut de Uzal que detiene sin complicaciones Víctor López... ¡busca salir rápido a la contra el Badalona!
1ª PARTE | 1-0 | 21'
¡¡Ocasión clarísima para la SD Compostela!! Regateó Charly al meta del Badalona y estuvo atento De Marco para enviarla a córner.
1ª PARTE | 1-0 | 18'
Algo más replegado el Badalona en estos compases en parte gracias a una SD Compostela que ha ido avanzando líneas.
1ª PARTE | 1-0 | 15'
¡Pide penalti el cuadro gallego por mano de Ayala tras centro lateral! Totalmente involuntaria según el colegiado.
1ª PARTE | 1-0 | 12'
¡Al paaaalo la SD Compostela! Disparo de Charly que sorprendió a Víctor López, pero tuvo fortuna en tocar con el travesaño.
1ª PARTE | 1-0 | 10'
Primeros diez minutos de encuentro con ventaja para los gallegos. Aún así, busca el tanto del empate el Badalona por medio de Pimentel que, está siendo el jugador con más atrevimiento en ataque.
1ª PARTE | 1-0 | 7'
Posición antirreglamentaria de Pimentel en esa internada por banda derecha. Ha reaccionado con personalidad el Badalona al tanto local.
1ª PARTE | 1-0 | 4'
¡GOL DE LA SD COMPOSTELA! ¡Gol en propia puerta de Marco Martínez!
Jugada por banda derecha que llega hasta línea de fondo Parapar, la pone atrás y en un intento de despeje, el jugador del Badalona se anota en su misma portería.
1ª PARTE | 0-0 | 3'
Mejor el Badalona en este arranque queriendo plantarse en campo contrario. Sin embargo, poca presencia en las áreas hasta el momento.
1ª PARTE | 0-0 | 1'
¡COMIEEEENZA EL PARTIDO EN GALICIA! Primera posesión para la SD Compostela.
- El Madrid tira la toalla por Julián Álvarez y deja vía libre al Barça
- La realidad del Barça con Barcola
- El dossier de Florentino contra el Barça por el 'caso Negreira' es papel mojado para la UEFA
- El PSG vendrá a por Ferran Torres si sale Barcola
- Barça - Aalborg: resumen, resultado y goles de la semifinal de la Champions League de balonmano
- El Barça se frota las manos con el 'nuevo' Sergiño Dest
- Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo
- Venta millonaria del Betis con Altimira y el Barça cobrará