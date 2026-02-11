Competición, diversión y talento: la Sant Feliu Cup 2026 ya calienta motores

El próximo sábado 14 de febrero de 2026, el Camp Municipal Francesc Garriga de Sant Feliu de Codines será el epicentro del fútbol femenino formativo con la celebración del Torneig Cadet Femení GR5 – Sant Feliu Cup 2026, un evento que reunirá a algunos de los clubes más destacados de la categoría.

La organización ha preparado una edición muy especial, pensada para que jugadoras, equipos y público disfruten de una jornada inolvidable. El torneo contará con dos grupos competitivos en los que participarán clubes de renombre como Girona FC, CE Sabadell, CE L’Hospitalet, Dam, Europa, CF Sant Feliu o La Roca, entre otros. Durante toda la jornada se disputarán partidos en un ambiente deportivo, competitivo y festivo, que culminará con la entrega de premios, reconocimientos al MVP y la mejor portera del torneo.

Pero la Sant Feliu Cup 2026 no solo será fútbol. Los asistentes podrán disfrutar de un DJ en directo, ambientación especial y efectos festivos, incluyendo petardos de celebración al inicio y al final de la jornada. Además, la organización ha preparado sorpresas para los equipos y jugadoras, con el objetivo de fomentar la motivación, la convivencia y el reconocimiento del talento en el fútbol femenino formativo.

Con esta iniciativa, Sant Feliu de Codines reafirma su compromiso con el desarrollo del fútbol femenino, ofreciendo un evento que combina competición, espectáculo y diversión para toda la familia.