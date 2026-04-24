Comienza en Granada la 3ª Fase de LALIGA GENUINE Moeve

El calendario de LALIGA GENUINE Moeve cruza el ecuador de la temporada con el inicio de la 3ª Fase, que disputarán la mitad de sus equipos este fin de semana en Granada. La competición, formada por jugadores y jugadoras con discapacidad intelectual y que tiene a Moeve como title sponsor desde el principio de la temporada, celebrará 26 partidos de fútbol 8 entre el sábado por la tarde y el domingo por la mañana.

Junto al Granada CF, club anfitrión, 26 equipos de 18 provincias y territorios del país jugarán para disfrutar de los valores del deporte y convertirse en campeones en sus respectivas clasificaciones una vez termine la temporada. Cada uno de los grupos, llamados Deportividad, Respeto y Compañerismo, tendrá dos campeones: uno será el equipo que haya conseguido los mejores resultados deportivos; otro, el que consiga más puntos Fair Play en sintonía con los principios de la competición que pasan por compartir antes que competir. Durante las dos jornadas, un grupo de voluntarios de Moeve estarán asistiendo a los jugadores.

Almudena Aguado, directora de Cultura de Moeve, ha apuntado: “La colaboración con LALIGA GENUINE Moeve nos vuelve a traer esta temporada a Andalucía, una tierra que sentimos muy nuestra por su gente, por su energía y por todo lo que representa para Moeve. Aquí estamos desarrollando proyectos clave para el presente y el futuro de la compañía. Se trata de un entorno excepcional para seguir promoviendo los valores de la competición junto a los jugadores y jugadoras, sus familias y entrenadores, nuestros empleados y el equipo de FUNDACIÓN LALIGA. Una liga que pone en valor la importancia de sumar esfuerzos, apoyarnos y alinear propósitos para construir conjuntamente el futuro”.

Elena Cabrero, Chief Brand Officer de Moeve, ha añadido: “Desde que caminamos junto a LALIGA GENUINE Moeve, no hemos dejado de trabajar para poner en valor esta joya que sigue siendo única en el mundo en su categoría y que no ha dejado indiferente a nadie que haya tenido la oportunidad de disfrutarla como espectador. En prácticamente un año de relación con LALIGA, FUNDACIÓN LALIGA y Liga F, nuestro balance no puede ser mejor. Estamos demostrando que el futuro se puede construir juntos, colaborando entre todos”.

Olga de la Fuente, directora de FUNDACIÓN LALIGA, ha asegurado “Cada fase de LALIGA GENUINE Moeve es una oportunidad para seguir demostrando que el fútbol es una herramienta real de inclusión y desarrollo personal. En Granada, volvemos a vivir lo que hace única a esta competición: la ilusión de los jugadores, el compromiso de los clubes y el valor de compartir por encima de competir. Estamos muy orgullosos de seguir creciendo junto a Moeve y todos los que hacen posible que este proyecto siga transformando vidas a través del deporte”.

La 3ª Fase de la temporada de LALIGA GENUINE Moeve se completará el fin de semana del 30 y 31 de mayo en Burgos, con los 24 equipos restantes de la competición. La 4ª Fase, que clausurará el campeonato reuniendo a los 50 clubes participantes, se disputará en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) entre el 19 y el 21 de junio.

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Moeve es el primer patrocinador de todas las competiciones de LALIGA y Liga F, dándole nombre como title sponsor a LALIGA GENUINE Moeve y a la Liga F Moeve. Una alianza que busca tener un impacto positivo en la sociedad, sin dejar a nadie atrás, transmitiendo valores del deporte como el trabajo en equipo, la integración, la diversidad y el espíritu de superación, y compartiendo el lema “El mundo es nuestro terreno de juego, el futuro es mejor si jugamos todos”.