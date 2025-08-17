Comas, Loureiro, Gragera y Luismi, los cuatro fichajes titulares ante el Granada
RAC
A Coruña
Confianza desde el principio de Antonio Hidalgo en cuatro de las incorporaciones deportivistas de este verano. Arnau Comas y Miguel Loureiro comandaron la zaga junto a Dani Barcia y Escudero; Gragera apuntaló el centro del campo al lado de Villares, y Luismi Cruz tiró de trucos de magia en la parcela ofensiva, desde la banda derecha.
