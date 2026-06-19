El colegio que quiere construir Marcos Llorente para niños de 6 años: “Para que reciban la educación que consideramos que les toca”

Marcos Llorente se encuentra concentrado con la selección española durante el Mundial. El internacional español es una de las piezas claves de Luis de la Fuente, sobre todo en el lateral derecho, que lo considera fundamental en esa posición. El madrileño ha hecho una gran temporada con el Atlético de Madrid, ha sido de lo más destacado y es por eso que se ha ganado la confianza de todo el mundo.

A sus 31 años, continúa impulsando un estilo de vida y una visión empresarial que cada vez suma más seguidores y también debate público en torno a sus planteamientos.

Llorente es un hombre de ideas claras y fuera de los terrenos de juego las inversiones de Marcos Llorente se han orientado en los últimos años principalmente hacia el sector de la alimentación, un ámbito en el que ha invertido más de 1,3 millones de euros en distintas operaciones. Su estrategia empresarial se centra en negocios vinculados al bienestar, la nutrición y los hábitos de vida saludables.

Su proyecto más destacado es la cadena de restauración 'Naked & Sated', donde ha realizado inyecciones de capital superiores al millón de euros con el objetivo de consolidar y expandir la marca. El concepto del negocio se basa en una oferta gastronómica sin azúcares refinados, harinas procesadas ni ultraprocesados, alineada con su filosofía personal de alimentación.

Además de esta apuesta principal, el futbolista ha diversificado su actividad económica hacia otros sectores, como el vino y proyectos relacionados con la nutrición, tras reducir su interés por inversiones más ligadas al consumo personal, como los relojes. Paralelamente, también ha cerrado su participación en iniciativas anteriores, como el restaurante Rhudo y su vínculo con la marca de gafas Aureo Lifestyle.

Llorente quiere mejorar la educación

Pero su última idea ha sido sorprendente: quiere construir un colegio. “Uno de los proyectos que tenemos en mente y que me hace muchísima ilusión es un colegio hasta los seis años, donde los niños reciban la educación que nosotros consideramos que les toca, afirma. Una idea positiva, para contribuir en la educación de los más pequeños, "a la antigua".

En el mismo proyecto, Llorente detalla su enfoque pedagógico con una visión muy concreta, señalando que más que una creación propia se trata de modelos ya existentes: “educaciones que ya se hacen”, y añade la idea de un entorno “con un ambiente de luz bueno, que tenga muchas actividades al aire libre, que estén protegidos de los campos electromagnéticos, que no haya pantallas, iPads, que sean juguetes de los de entonces, y tema de tóxicos también, la comida que se les dé”.

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Desde el punto de vista legal, la apertura de un centro de educación infantil en España está permitida para cualquier promotor que cumpla con los requisitos establecidos. No es necesario tener formación docente para ser titular, pero sí contratar profesionales cualificados y respetar las condiciones de espacio, seguridad y organización que marca la normativa autonómica.