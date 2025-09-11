Colas para la recogida de los carnets físicos en las taquillas del SkyFi Castalia

Los aficionados del CD Castellón que solicitaron su abono físico, bien por ser premium o por haber pagado 5 euros de más a la hora de renovar, ya están retirándolo estos días en las taquillas del SkyFi Castalia y podrán seguir haciéndolo en los próximos días.

Los horarios serán los siguientes, si bien cabe recordar que no se podrán retirar carnets los días de partido: este viernes 12 de septiembre se podrá hacer de 09.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 18.30 horas; del lunes 15 de septiembre al jueves 18 de 09.30 a 13.30 horas; el viernes 19 de 09.30 a 14.00 horas; del lunes 22 al jueves 25 de 09.30 a 13.30 horas y el viernes 26 de 09.30 a 14.00 horas.

Para la recogida, en la que se han registrado algunas colas estos últimos días, se deberá mostrar el DNI o el libro de familia de la persona titular del abono o de la que tenga asociados los distintos pases a su particular cuenta.