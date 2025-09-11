Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Colas para la recogida de los carnets físicos en las taquillas del SkyFi Castalia

Retirada de los abonos físicos del CD Castellón.

Retirada de los abonos físicos del CD Castellón. / Erik Pradas

Yolanda Peris

Castellón

Los aficionados del CD Castellón que solicitaron su abono físico, bien por ser premium o por haber pagado 5 euros de más a la hora de renovar, ya están retirándolo estos días en las taquillas del SkyFi Castalia y podrán seguir haciéndolo en los próximos días.

Los horarios serán los siguientes, si bien cabe recordar que no se podrán retirar carnets los días de partido: este viernes 12 de septiembre se podrá hacer de 09.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 18.30 horas; del lunes 15 de septiembre al jueves 18 de 09.30 a 13.30 horas; el viernes 19 de 09.30 a 14.00 horas; del lunes 22 al jueves 25 de 09.30 a 13.30 horas y el viernes 26 de 09.30 a 14.00 horas.

Para la recogida, en la que se han registrado algunas colas estos últimos días, se deberá mostrar el DNI o el libro de familia de la persona titular del abono o de la que tenga asociados los distintos pases a su particular cuenta.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas