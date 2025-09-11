Colas para la recogida de los carnets físicos en las taquillas del SkyFi Castalia
Yolanda Peris
Los aficionados del CD Castellón que solicitaron su abono físico, bien por ser premium o por haber pagado 5 euros de más a la hora de renovar, ya están retirándolo estos días en las taquillas del SkyFi Castalia y podrán seguir haciéndolo en los próximos días.
Los horarios serán los siguientes, si bien cabe recordar que no se podrán retirar carnets los días de partido: este viernes 12 de septiembre se podrá hacer de 09.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 18.30 horas; del lunes 15 de septiembre al jueves 18 de 09.30 a 13.30 horas; el viernes 19 de 09.30 a 14.00 horas; del lunes 22 al jueves 25 de 09.30 a 13.30 horas y el viernes 26 de 09.30 a 14.00 horas.
Para la recogida, en la que se han registrado algunas colas estos últimos días, se deberá mostrar el DNI o el libro de familia de la persona titular del abono o de la que tenga asociados los distintos pases a su particular cuenta.
- El monumental cabreo de Raphinha
- Rashford puede pescar en el 'lío' Raphinha
- Está a un nivel brutal, es un extremo con el carácter de Puyol
- Desvelan todos los compromisos del Barça con el Spotify Camp Nou
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: 'Esperamos la llegada de...
- El Bayern quiso fichar a Lamine y Gavi
- Las claves del 'Estilo Thiago': ¿por qué ha insistido tanto Flick en su regreso?
- El doble rasero con el Barça: el mismo 'favor' que ya le hicieron al Madrid