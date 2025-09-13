Colas de aficionados del Deportivo para conseguir entrada en Mendizorroza
El Mirandés reservó billetes de público general para sus socios y los abonados del Alavés | Casi 400 deportivistas arropan al conjunto blanquiazul en la grada visitante
RAC
Más de un centenar de deportivistas se agolparon en las taquillas del estadio de Mendizorroza este sábado con la esperanza de conseguir alguna entrada para público general para apoyar al Deportivo en su visita al Mirandés. El conjunto de Miranda de Ebro ya avisó esta semana de que solo tendrían acceso a las entradas sus socios y los abonados del Alavés, que les presta el estadio mientras se acometen las obras de mejora de Anduva.
Decenas de aficionados del Deportivo acompañaron al equipo de Hidalgo hasta Vitoria pese a todo para vivir un nuevo desplazamiento. El club blanquiazul despachó casi 400 entradas para afición visitante, las que le facilitó el equipo rojinegro, para un estadio de casi 20.000 butacas, aunque el aforo está reducido para los encuentros de los jabatos.
- El Barça cumple con la norma deportiva: 'No hay perjuicio para el rival
- La burbuja de Inglaterra, a punto de estallar: 43 equipos con problemas económicos
- Debut agridulce de Héctor Fort con el Elche
- El Al Nassr ataca de nuevo
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Thiago desgrana el rol del interior en el Barça
- Xabi Alonso le cierra la puerta a Mastantuono
- ¿Dónde están los compañeros que Lamine vaticinó que serían estrellas? 'Estaban a mi nivel