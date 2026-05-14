¿Colapsará el fútbol? Bank of America predice un traspaso de 1000 millones

El fútbol se prepara para cruzar una frontera que hasta hace poco parecía absurda y que, aunque actualmente lo sigue siendo, podría estar más cerca de lo que parece. En los últimos años hemos visto como el mercado de fichajes cada vez se vuelve más 'loco'. El crecimiento económico vinculado al deporte rey se ha disparado y los activos, en este caso, los futbolistas, cada año suben y suben su valor.

Los clubes siguen incrementando sus ingresos a ritmo prácticamente de récord, recuperando la situación 'pre covid' e incluso superando en casos los 1000 millones de facturación anual. Los derechos televisivos, el merchandising y todo lo que rodea a un deporte que sigue creciendo a nivel mundial, lleva a pensar que los precios no harán más que tirar para arriba.

Para analizar toda esta situación, el Bank of America ha elaborado el informe de The Beautiful Game: BofA’s World Cup 2026 Guide. En dicho reporte, se indica que el traspaso de los 1.000 millones puede llegar mucho antes de lo esperado. Y es que analizando el crecimiento de los últimos años, el documento apunta a que si se mantiene el ritmo de la inflación actual que está sufriendo el fútbol, esta cantidad se abonaría antes del 2031.

Crecimiento bestial

Como indican, los traspasos están creciendo anualmente en un desproporcionado 37% y si bien es cierto que el punto de referencia sigue siendo Neymar, por el que en 2017 el PSG pagó al FC Barcelona 222 millones de euros convirtiéndolo así en el más caro de la historia, el Bank of America plantea una situación 'despilfarro' en traspasos para los próximos años. También es cierto que apuntan a que estos 1000 millones no es una predicción cerrada, sino un cálculo que proviene de este aumento que podría multiplicarse por cinco en el próximo lustro.

El cheque del traspaso de Neymar al PSG / SPORT

La idea parte de que el jugador de élite se ha convertido en un activo cada vez más escaso, más global y más monetizable. Ya no se paga solo por goles, asistencias o rendimiento inmediato, sino por audiencia, marca, venta de camisetas, derechos comerciales, impacto digital y capacidad de arrastrar patrocinadores. Así es como el futbolista empieza a parecerse a un activo financiero. Se compra caro porque se espera que genere valor y, en algunos casos, que se revalorice. Pero estos 1000 millones siguen siendo una cifra difícil de rentabilizar.

El Barça y su club de los '1000 millones'

El FC Barcelona lleva años blindando sus jugadores con cláusulas imposibles de pagar por el resto de clubes. Los futbolistas de la plantilla actual quieren seguir vinculados al conjunto azulgrana a lo largo de su carrera y por ello son muchos los que han firmado sus nuevos contratos con una cláusula de 1000 millones de euros. Jugadores como Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Raphinha o Ferran Torres son algunos de los que tendrían esta cifra incluida en sus acuerdos con el club.

Lamine Yamal y Pedri, en el Camp Nou / VALENTI ENRICH

13.110 millones de dólares en traspasos

Como decíamos, conviene matizar la cifra. No puede afirmarse que "el mercado crece un 37% anual" como tendencia consolidada. Lo que sí muestran los datos oficiales de FIFA es una aceleración histórica. En 2025 el gasto internacional en traspasos batió récords, con 13.110 millones de dólares, más de un 50% por encima del año anterior y un 35,6% por encima del máximo previo de 2023. Esa fotografía respalda la tesis de BofA, aunque no garantiza que el ritmo vaya a sostenerse hasta 2031.

Como explican, todo vendría de estos tres principios. Primero, los clubes con más músculo financiero compiten por un número muy limitado de futbolistas diferenciales. Segundo, los ingresos del fútbol se diversifican: televisión, streaming, hospitality, patrocinio, giras, datos y comunidad global. Y tercero, los grandes torneos amplifican el valor de las estrellas. El Mundial 2026, con 48 selecciones, 104 partidos y una audiencia potencial gigantesca, será una vitrina sin precedentes para jugadores, clubes y marcas. BofA estima que el torneo puede generar unos 41.000 millones de dólares de impacto sobre el PIB global.

Bank of America y su inversión en el fútbol

El propio Bank of America lleva tiempo metiéndose de lleno en el mundo del fútbol. La entidad se ha convertido en patrocinador bancario oficial del Mundial 2026, el primero de FIFA en esa categoría, dentro de una estrategia que busca vincular su marca al crecimiento del fútbol en Norteamérica y al impacto comunitario del torneo.

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Además, el banco amplió su relación con FIFA como socio oficial del Mundial de Clubes 2025 y firmó una alianza de largo plazo con U.S. Soccer, incluyendo apoyo al nuevo centro nacional de entrenamiento y programas comunitarios.