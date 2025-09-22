Fútbol | Deportivo
El club presenta las equipaciones mañana en Marineda City
Participarán los integrantes del masculino y femenino
RAC
El Deportivo presentará mañana en la planta 2 del centro comercial Marineda City las nuevas equipaciones de esta temporada en un encuentro abierto al público en el que participarán las caras nuevas del primer equipo masculino y del Dépor Abanca.
El deportivismo verá de cerca a las nuevas incorporaciones de esta temporada. Estarán presentes Samuele Mulattieri, Stoichkov, Lucas Noubi, Luismi Cruz, José Gragera, Miguel Loureiro, Giacomo Quagliata y Daniel Bachmann, a quienes se sumará Mario Soriano. Por parte del Dépor Abanca estarán presentes Merle Barth, Espe Pizarro, Colette Cavanagh, Marisa García, Olaya, Inês Pereira y Marina Artero, además de Michi Apóstol y Carmen Carballada, del Dépor Abanca B. Los canteranos Álex Marqués y Héctor Areosa, del Fabril y los jugadores del Dépor Genuine Álex Rey, Mamadou y Víctor Vales también participarán. Todos lucirán las nuevas equipaciones de la colección de esta temporada.
Los asistentes podrán conseguir balones firmados, camisetas y abonos para esta temporada. También habrá una actuación freestyle a cargo de la plataforma Gallos del Norte.
Vía: La Opinión A Coruña
