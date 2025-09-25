Clemente: "Sale un chaval, se rompe, y si no vuelve a jugar, le dan una patada en el culo y sacan a otro más joven"

Javier Clemente, a sus 75 años, tiene una larga trayectoria en los banquillos de diferentes equipos y selecciones, por lo que ha tenido bajo su tutela a un gran número de futbolistas. En este sentido, el entrenador analizó la situación de los jóvenes jugadores en una entrevista en 'La Tribu' de Radio Marca.

Cada vez hay más futbolistas que debutan con el primer equipo a una temprana edad, sobre todo en clubes concretos. Este es el caso del Barcelona, que en los últimos años ha hecho jugar a promesas como Cubarsí, Bernal, Lamine, Fermín, Balde y Gavi.

Sin embargo, el Barcelona ha tenido que afrontar lesiones importantes con estos jugadores. Precisamente, en este momento los cuatro últimos están en la enfermería azulgrana: "Se ha convertido en una carrera por ver quién saca al más joven. El fútbol profesional no es para niños", expresó Clemente sobre esta cuestión.

"Yo me sentaría con los médicos y preguntaría: este chaval, ¿puede jugar ya? ¿Cuántos minutos? ¿Cuánto debe descansar? Porque el fútbol profesional es muy exigente. Los rivales no te tratan como a un hijo. Te tratan como a alguien a quien hay que ganar", añadió.

Por eso mismo, Clemente apuntó que se está quemando talento por impaciencia: "Te sale un chaval buenísimo, hace cosas de colegio espectaculares, lo subes… y luego se rompe. Y si no vuelve a jugar, le dan una patada en el culo y sacan a otro más joven. Así funciona esto".

Elogios al Madrid y críticas al Atlético

Durante la entrevista, el técnico también valoró el trabajo de Xabi Alonso en el Real Madrid: "Tiene un grupo de mucho nivel y no le tiembla el pulso para sentar a Vinicius si lo cree necesario. Veo un equipo más peleón, más solidario. Trabajan todos: delanteros, centrocampistas y defensas".

En cambio, sobre el Atlético opinó que "tiene una plantilla durísima, pero no está estable. Unos tramos de partido juegan muy bien, luego se vienen abajo, luego vuelven a crecer… No hay un rendimiento estable durante 90 minutos".

Asimismo, Clemente concluyó el argumento de que los jugadores aún se están conociendo es solo una excusa: "A los buenos les juntas en el campo y se entienden. Pelé y Maradona habrían jugado bien desde el minuto uno".