En el mundo del fútbol, estamos acostumbrados a cifras astronómicas y a presentaciones galácticas. Sin embargo, hay un fichaje que todavía no se ha cerrado y que es, sin duda, el más urgente de nuestro tiempo. Se llama "Albert" y no es un delantero centro, sino una unidad de investigación de vanguardia que el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) necesita para cambiar el destino de cientos de niños.

El rival: Un 20% que sigue resistiendo

A pesar de los avances de la medicina moderna, las estadísticas en España siguen siendo un recordatorio crudo de la realidad: cada año se diagnostican 1.000 nuevos casos de cáncer infantil. Aunque la tasa de supervivencia ha crecido exponencialmente, 1 de cada 5 niños no logra superar la enfermedad. Además, un tercio de los supervivientes debe convivir con secuelas graves derivadas de tratamientos que, a menudo, son demasiado agresivos para sus cuerpos en desarrollo.

Aquí es donde entra en juego la estrategia de la Fundació Albert Bosch. El objetivo es pasar de una medicina generalista a una medicina de precisión.

¿Quién es "Albert"? La tecnología al servicio de la vida

"Albert" no es solo un nombre en honor al impulso de Noel Alimentaria y su compromiso social; es un ecosistema tecnológico diseñado para el cribado de fármacos a una velocidad sin precedentes. Este "fichaje" incluye:

Microscopía automatizada de alta resolución: Para observar el comportamiento celular en tiempo real.

Para observar el comportamiento celular en tiempo real. Sistemas robotizados de manejo de placas: Para testar miles de compuestos químicos de forma simultánea.

Para testar miles de compuestos químicos de forma simultánea. Equipo humano de élite: Bioinformáticos e investigadores postdoctorales que traducirán los datos en curaciones.

La meta es clara: desarrollar un test de sensibilidad a fármacos personalizado. Que cada niño reciba el tratamiento exacto que su tumor requiere, reduciendo la toxicidad y aumentando las probabilidades de éxito.

El primer fichaje colectivo: Cómo saltar al campo

La campaña hace un llamamiento a la épica de lo colectivo. No se busca un gran mecenas, sino un movimiento social. A través de la compra de la camiseta solidaria de la Fundació, producida por BRK23, o mediante donaciones directas, cualquier ciudadano, entidad o equipo deportivo puede sumar su nombre a la lista de "scouters" que harán posible esta unidad.

Como bien saben los alumnos de periodismo de la UAB, la información debe mover a la acción. En un contexto donde la investigación traslacional —aquella que pasa rápidamente del laboratorio a la cama del paciente— es la clave, el tiempo es el recurso más escaso.

Porque entre todos, conseguiremos el fichaje que nos falta. El partido contra el cáncer infantil se juega ahora, y esta vez, el resultado depende de nuestra capacidad para jugar en equipo.