Claudia Rodríguez, mujer de Marc Cucurella, sobre su hijo: "Lo pasamos muy mal. Algo así te puede separar, pero nosotros nos unimos muchísimo y siempre pensando en el bien de Mateo"

Marc Cucurella ha sido uno de los nombres más repetidos del verano: su fichaje por el Real Madrid para las próximas seis temporadas y protagonista en la consecución del segundo Mundial de España lo han situado en el centro del foco mediático.

Sin embargo, lejos de los estadios y de la presión deportiva, el jugador convive con una realidad que ha marcado profundamente su vida personal. Detrás del futbolista está Claudia Rodríguez, su pareja desde la adolescencia, y sus tres hijos: Mateo, de seis años y con autismo (TEA), Río y Bella. La historia de esta familia va mucho más allá del fútbol y se ha convertido en un testimonio que visibiliza los retos, miedos y aprendizajes que acompañan al autismo.

El inicio de las sospechas

Claudia Rodríguez explica, en 'Madretea podcast', que las primeras señales aparecieron cuando Mateo tenía alrededor de 13 meses y empezó a acudir a la escuela infantil. La ausencia de contacto visual, la falta de respuesta al llamarlo por su nombre y un aparente desinterés por lo que ocurría a su alrededor despertaron sus dudas. "No saber qué va a pasar ni cómo va a estar mi hijo es lo que peor llevo", confiesa, una frase que resume la incertidumbre que acompaña a muchas familias que conviven con el TEA.

Aunque el pediatra les transmitió que aquellas diferencias podían formar parte del desarrollo normal, Claudia decidió seguir investigando. Su intuición fue determinante: "Acabas diagnosticando a tu hijo antes de recibir el diagnóstico", ha explicado en varias entrevistas.

La incertidumbre como compañera diaria

El miedo al futuro es una constante en su relato. Claudia admite que convive con preguntas que no tienen respuesta inmediata: "No saber cuánto de independiente va a poder ser, cuánto me va a necesitar o si llegará el día en que hable o no hable es algo con lo que no puedo".

A pesar de contar con recursos económicos que facilitan terapias y desplazamientos, insiste en que el dinero no elimina la preocupación diaria ni acelera el desarrollo de su hijo. "Mi hijo no habla, mi hijo es autista", recuerda, subrayando que la estabilidad económica ayuda, pero no soluciona los desafíos emocionales ni las dudas que acompañan el diagnóstico.

El papel de Marc Cucurella: unión en la adversidad

El diagnóstico también transformó la relación de pareja. Claudia reconoce que una situación así puede poner a prueba cualquier vínculo: "Lo pasamos muy mal. Algo así te puede separar o unir porque es un tema muy complicado, pero nosotros nos unimos muchísimo y siempre pensando en el bien de Mateo".

Cucurella, que ahora inicia una nueva etapa en Madrid, se ha implicado en todas las rutinas familiares y en el acompañamiento terapéutico del niño. Para ambos, Mateo ocupa el primer lugar en su vida. El futbolista ha explicado que algunas señales pasaron inicialmente inadvertidas y que el proceso ha sido tan duro como revelador.

Ser padres jóvenes ante un reto inesperado

Claudia y Marc se convirtieron en padres muy jóvenes, con apenas 20 y 21 años. La maternidad llegó acompañada de aprendizajes, renuncias y una madurez acelerada. "Te pilla joven y no es lo que te esperas, porque es duro y tiene lo suyo. Me equivocaré mucho, pero estoy tranquila porque cada vez que tomo una decisión es por el bien de él".

La pareja ha afrontado mudanzas, cambios de país y la crianza de tres hijos mientras aprendían a gestionar el TEA de Mateo y a construir una red de apoyo lejos de su entorno familiar.

Un testimonio que visibiliza y acompaña

Con su historia, Claudia Rodríguez se ha convertido en una voz que ayuda a visibilizar la realidad de miles de familias en España que conviven con el autismo.

Su relato pone el foco en la importancia de la atención temprana, la necesidad de más recursos públicos y el valor de escuchar la intuición de los padres. Su experiencia recuerda que cada niño tiene su propio ritmo, sus fortalezas y su manera única de relacionarse con el mundo.