Los cinco supervivientes de la era dorada de Busquets

Con la retirada de Sergio Busquets cuando termine la temporada, el fútbol pierde al que fue uno de los mejores jugadores del mundo. El centrocampista de 37 años formó parte de dos los mejores equipos de la historia, tanto con el Barça, donde disputó quince temporadas con el primer equipo, como con la Selección Española, por lo que no ha podido tener mejores compañeros. Sin embargo, los años pasan para todos y cada vez hay menos jugadores de esa época dorada que siguen en activo.

El 28 de mayo de 2011 se disputó en Wembley uno de los mejores partidos del siglo: el Barcelona y el Manchester United se enfrentaban en la final de la Champions para hacerse con el título europeo. Los de Pep Guardiola habían eliminado al Real Madrid en las 'semis' y llegaban al partido, en principio, como favoritos.

En este sentido, pese a que en los primeros minutos el enfrentamiento estuvo igualado, el Barça se hizo rápidamente con el control del encuentro y protagonizó uno de los mejores partidos que se habían visto hasta ahora. Sin ir más lejos, Alex Ferguson, que entrenó al Manchester United durante 27 años, confesó en la rueda de prensa posterior que "nadie nos ha dado una paliza así".

Para la final, Pep Guardiola convocó a 18 futbolistas y ahora, casi 15 años después, solo dos siguen jugando como profesionales: Leo Messi y Pedro Rodríguez, y curiosamente, los dos futbolistas saltaron al césped como titulares. El astro argentino, actualmente, es compañero de Busi en el Inter de Miami, donde aterrizó en 2023 después de dejar el PSG. No obstante, mientras que el centrocampista colgará las botas al acabar el curso, parece que Messi renovará su contrato.

Por otro lado, Pedrito sigue jugando en Europa, concretamente en la Lazio. En el conjunto italiano sigue siendo bastante protagonista y en la temporada pasada, llegó a sumar hasta 2.089 minutos entre la Serie A, la Copa Italia y la Europa League, donde cayeron en cuartos de final en la tanda de penaltis contra el FK Bodø/Glimt.

Además, en la final también estuvo convocado Oier Olazábal, que entro en la lista como portero suplente de Víctor Valdés en substitución de José Manuel Pinto, quien fue expulsado en las semifinales y tuvo que perderse el encuentro. El guardameta vasco está sin equipo desde verano tras pasar por el Andorra.

Mundial de Sudáfrica 2010

Un año antes de la final de Wembley, Sergio Busquets disputó la final del Mundial de Sudáfrica. El rival fue Países Bajos, selección que en ese momento entrenaba Bert van Marwijk, y el partido se tuvo que ir a la prórroga después de que ningún combinado pudiera adelantarse al marcador. Al final, Andrés Iniesta se vistió de héroe y en el minuto 116 anotó el gol que le dio a España el Mundial.

En ese encuentro, Vicente del Bosque alineó a Sergio Ramos y a Pedro Rodríguez como titulares, los dos únicos jugadores de aquel once que siguen en activo. En el caso del andaluz, Ramos sigue con su carrera futbolística en el CF Monterrey, donde se vinculó después de estar unos meses sin equipo tras dejar el Sevilla.

Pese a no jugar la final, en el banquillo estaban Javi Martínez y Raúl Albiol. El primero está en el Al-Bidda SC, club de la segunda división de a liga qatarí y Albiol milita en el Pisa Sporting Club, equipo por el que fichó a principios del mes de septiembre después de finalizar su etapa en el Villarreal.