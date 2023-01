Las cinco noticias más importantes de hoy, 25 de enero

El caso de Dani Alves sigue a la orden del día y se encuentra ingresado en Brians 2 El futuro de tres azulgranas está en el aire, todo dependerá de su rendimiento

Echemos un vistazo a las noticias más relevantes de hoy, día 25 de enero. El futuro de tres azulgranas está en el aire, y el de uno de ellos, Pablo Torre, podría resolverse tras el partido de Copa frente a la Real Sociedad. Los otros dos, por su parte, dependerán de su rendimiento hasta final de temporada. Por otro lado, el caso de Dani Alves sigue en la orden del día, y se encuentra en el centro penitenciario Brians 2. Además, los Mossos han desvelado su estrategia para detener al brasileño una vez volviera a España.

EL DÍA A DÍA DE DANI ALVES EN BRIANS 2

El brasileño ingresó en el centro penitenciario el lunes, tras haber cometido presuntamente un delito de violación a una joven en una discoteca de Barcelona. Para cuidar su seguridad y su salud, ha contado, desde el primer momento, con la compañía en la misma celda de otro preso también acusado de un delito sexual. Se trata de un brasileño llamado Coutinho, que compartirá día a día con el futbolista. La prisión parece un pueblo, pero tiene una rutina muy severa, de 8h a 22h. Es por ello que los responsables de la cárcel están más preocupados por su estado anímico que por su seguridad.

LA ESTRATEGIA DE LOS MOSSOS PARA DETENER AL BRASILEÑO

Dani Alves se encontraba fuera de España y los Mossos iban siguiendo con detenimiento, y de forma discreta, todos sus movimientos, para evitar filtraciones a la prensa. Sin embargo, 24h después del presunto delito, 'ABC' se adelantó, incluso, a la declaración oficial de la joven. Es por ello que los Mossos se organizaron para detener al brasileño una vez regresara a España. Sabían que sería pronto, puesto que tiene familiares aquí, así que aprovecharon el entierro de su suegra para llevar a cabo la operación.

EL ATLÉTICO, ATENTO A FERRAN

El atacante no se ha acabado de consolidar en el Barça y podría poner rumbo a otro club en verano. Pese a que Xavi sigue confiando en él, hay varios equipos interesados en su ficha, uno de ellos, es el Atlético de Madrid. El conjunto azulgrana está dispuesto a fichar a Carrasco, y es ahí donde los colchoneros tendrían su oportunidad. Todo dependerá de su rendimiento en esta segunda parte de la temporada.

DIA VITAL PARA PABLO TORRE

Xavi Hernández dijo que no habría más salidas en este mercado. Sin embargo, Pablo Torre es caso aparte. Tanto al club como al jugador les interesaría gozar de más minutos. Ha sido titular en los partidos de Copa, pero hoy ante la Real Sociedad no está tan claro. Él no quiere salir, pero hay equipos de primera que estarían abiertos a su cesión. Todo depende de hoy.

EL BARÇA AVISA A RAPHINHA

El conjunto azulgrana habría dado un toque de atención al brasileño. No está del todo satisfecho con su rendimiento y se espera mucho más de él. Ha habido ofertas de la Premier por él, aunque la prioridad del brasileño es seguir en el Barça. Deberá dar un salto de calidad para acabar asentándose en el equipo.