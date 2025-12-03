Cinco modestos desafían al poder de LaLiga en una noche grande de Copa del Rey

Este miércoles tendrá lugar la segunda jornada de la tercera ronda de la Copa del Rey, con una batería de partidos en la que varios modestos sueñan con tumbar a los equipos de LaLiga. Entre ellos, cinco duelos concentran buena parte del morbo: CA Antoniano-Villarreal, Quintanar del Rey-Elche, Cieza-Levante, Reus-Real Sociedad y Torrent-Betis, todos a las 21.00 horas.

CA Antoniano - Villarreal

El enfrentamiento de este miércoles a las 21:00 entre el CA Antoniano y el Villarreal, en el Municipal de Lebrija, es uno de los focos claros de la jornada copera. El conjunto sevillano, que milita en el Grupo 4 de Segunda Federación y se mueve en la zona media de la tabla, llega con una racha irregular en liga —dos victorias, un empate y dos derrotas en los últimos cinco partidos— y con la moral reforzada tras eliminar al Castellón en la primera ronda con un 1-0 que convirtió Lebrija en una fiesta.

Enfrente estará un Villarreal en plena ola de resultados. El equipo de Marcelino encadena un noviembre perfecto en LaLiga EA Sports, con pleno de victorias y un salto hasta la tercera plaza, lo que le ha valido al técnico el premio a mejor entrenador del mes. No obstante, los groguets no han tenido la misma suerte en Europa y suman dos derrotas este mes, frente Pafos (1-0) y Borussia Dortmund (4-0). La otra cara del duelo está en el escenario. El propio Marcelino ha señalado que el campo del Antoniano, de césped sintético y dimensiones reducidas, es "impropio incluso para el fútbol profesional", un contexto que iguala fuerzas y alimenta el fantasma del susto copero pese al gran momento del Submarino Amarillo. Los de Villarreal tendrán disponibles a todos sus jugadores a excepción de Cabanes, Kambwala y Costa, lesionados de larga duración. El asturiano ha afirmado ante la prensa que tienen que ganar "porque son el equipo superior".

CD Quintanar del Rey - Elche

En San Marcos, el Quintanar del Rey se agarra a la Copa como válvula de escape de una liga complicada. El equipo conquense, en el Grupo 5 de Segunda Federación, llega en puestos de descenso, con 12 puntos, pero se presenta a la cita tras reaccionar con dos triunfos consecutivos ante el filial del Getafe (3-1) y el Real Madrid C (0-1). Antes ya había firmado una gesta dejando fuera de la copa al Ibiza en los penaltis tras un 1-1 que disparó la ilusión del pueblo.

Por su parte, el Elche aterriza en Cuenca con la presión que arrastra desde Primera. El conjunto franjiverde acumula siete jornadas seguidas sin ganar en liga y solo ha conseguido tres puntos de los últimos veintiuno, aunque se mantiene cuatro por encima del descenso. Eder Sarabia ha dejado claro que, pese a las rotaciones, viajará con un once competitivo porque quiere usar la Copa para cambiar la dinámica antes del duelo directo por la permanencia ante el Girona del fin de semana y que van a "salir a hacer el mejor partido posible". El reto para el los ilicitanos será gestionar el clima de noche grande en San Marcos —un campo de césped artificial y que "no está muy bien"— sin volver a tropezar lejos del Martínez Valero, donde se muestra mucho más vulnerable. El técnico bilbaíno ha asegurado que te tendrá a toda la plantilla dispomnible, a excepción de Álvaro Rodríguez que se encuentra resentido de la rodilla.

CD Cieza - Levante

A 151 km, la Arboleja será el epicentro de otro partido de riesgo para un Primera. El Cieza, equipo murciano de Tercera Federación, se ha instalado en cabeza del Grupo 13 —suma nueva victorias, un empate y dos derrotas en doce partidos — y afronta la velada empujado por el recuerdo reciente del golpe sobre la mesa ante el Córdoba, al que eliminó en la ronda anterior con un 1-0 también en casa.

Al Levante, sin embargo, le persigue la palabra urgencia. El cuadro granota marcha penúltimo en Primera División con 9 puntos, a uno de la salvación, y llega a la cita tras encadenar cuatro derrotas consecutivas, la última frente al Athletic (0-2). Esa mala racha ha provocado la destitución de Julián Calero en plena semana copera. La visita a un campo pequeño, con un rival desatado y una ciudad volcada, tiene todos los ingredientes de partido trampa para un Levante que necesita que la Copa sea bálsamo y no otra herida abierta en una temporada ya muy cuesta arriba.

Reus FC Reddis - Real Sociedad

En el Municipal de Reus se cruza la ambición de un histórico renacido con la experiencia reciente de uno de los grandes especialistas coperos. El Reus FC Reddis, que compite en el Grupo 3 de Segunda Federación y se mueve en la zona noble —cuarto con veinte puntos—, ya sabe lo que es sufrir y sonreír en esta edición tras eliminar al Europa en una eliminatoria apretadísima (2-2) que se resolvió por penaltis (4-3).

La Real Sociedad, en cambio, aterriza en el Baix Camp con la Copa muy marcada en su hoja de ruta. El conjunto txuri-urdin sueña con repetir la final que ya conquistó en 2021 y viene de encadenar varias campañas llegando como mínimo a semifinales. En la ronda anterior se impuso al Negreira con un 3-0. En Liga, los donostiarras se sitúan en mitad de tabla —tras encadenar tres victorias, un empate y una derrota en los últimos cinco partidos— con dieciséis puntos. Sergio Francisco ha advertido que no pueden dejar que el Reus les gane "en ilusión" y presentará un equipo con mezcla de habituales y jugadores del filial, con nombres como Tomy Carbonell, Gorka Carrera o Luken Beitia. No entran en la convocatoria Igor Zubeldia, Luka Sučić, Aramburu o Karrikaburu, que siguien recuperándose.

Torrent CF - Real Betis

En Valencia, el Torrent CF vive el partido más importante de sus 104 años, aunque no será en el escenario soñado. Las obras en San Gregorio han obligado a trasladar la eliminatoria al Ciutat de València, casa del Levante, una decisión que el club y el capitán Adrián Lois han asumido con resignación pero también como oportunidad de llenar un estadio profesional con su marea naranja. Deportivamente, el equipo del Grupo 3 de Segunda RFEF llega tocado tras cosechar un mal inicio de temporada. Los chicos de Toni Seligrat ocupan la penúltima posición en la tabla, con once puntos en trece partidos disputados. Sin embargo, los torrentinos llegan a este encuentro con el ánimo por las nubes tras superar en primera ronda al Juventud Torremolinos por 3-1.

Por su parte, el Betis aterriza en la Capital del Turia lanzado después de conquistar el derbi en el Sánchez-Pizjuán con un 0-2 que ha disparado el entusiasmo verdiblanco y ha coronado a Pablo Fornals como nuevo referente del equipo. Los de Manuel Pellegrini solo han perdido dos partidos esta temporada y llegan con una racha muy sólida tanto en LaLiga como en Europa, gestionando las rotaciones pero sin renunciar a la idea de ir lejos en la competición. La incógnita estará en cómo responden los de Heliópolis emocionalmente tras el subidón del derbi y si el Torrent es capaz de convertir el Ciutat de València en una extensión de su pequeño San Gregorio.

El técnico chileno ha afirmado en rueda de prensa que "la Copa es un camino corto para conseguir muchas cosas" y ha confirmado que no estarán disponibles para el encuentro Isco, Héctor Bellerín, Gio Lo Celso y Amrabat que "veremos cómo evoluciona" a partir del jueves, de cara al enfrentamiento frente al Barça.

También tendrán lugar este miércoles los enfrentamientos entre Mirandés-Real Sporting; Cultural Leonesa-FC Andorra; Real Murcia-Cádiz; CF Talavera-Málaga; Eldense-Almería, todos a las 20:00; el Ourense CF-Girona FC y el Pontevedra-Eibar, ambos a las 21:00.