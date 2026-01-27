¿Cuándo cierra el mercado de fichajes de enero?

El mercado de fichajes entra en su recta final con la gran mayoría de equipos de LaLiga todavía con los deberes por hacer. No es una ventana de transferencias sencilla para los directores deportivos, con los clubes reacios a dejar escapar alguna pieza clave a mitad de temporada; sin embargo, para un elevado número de equipos de la parte baja supone una excelente oportunidad para dar un salto de calidad y evitar sustos en la segunda vuelta.

El mercado arrancó oficialmente el pasado 2 de enero de 2026. Aunque muchos fichajes se oficializasen durante las navidades, no podían ser inscritos hasta dicha fecha, en la que se dio el pistoletazo de salida a un periodo con muy poco movimiento, sobre todo en España.

Clubes como el Real Madrid han rechazado la oportunidad de reforzar sus plantillas, mientras que otros como el Girona han incorporado ya a tres piezas de nivel y que llegan para ser titulares, mientras que el Barça da por cerrado el capítulo tras la llegada de Cancelo y las salidas de Dro y de Ter Stegen. El alemán, precisamente, ya debutó el lunes frente al Getafe junto con Fran Beltrán y Echeverri, los otros fichajes rojiblancos.

En el lado opuesto destaca el Atlético de Madrid, que ha sufrido hasta cuatro bajas y todavía no ha logrado reforzar la plantilla, pese a que Simeone pide refuerzos con urgencia. También Manolo González, en un Espanyol con poco movimiento más allá de las salidas de dos hombres que no contaban para el técnico y la lesión de larga duración de Javi Puado. Pero... ¿cuánto más pueden seguir alargando la espera?

¿Cuándo cierra el mercado en España?

La ventana de transferencias invernal en LaLiga llegará a su fin el próximo lunes 2 de febrero de 2026 a las 23:59 horas, momento en el que aflorarán los nervios de muchos aficionados y las prisas de última hora para inscribir a tiempo a los últimos futbolistas.

¿Cuándo cierra el mercado en el resto de Europa?

Al igual que sucede en España, también las competiciones de Italia, Inglaterra, Francia o Alemania darán por finalizado el mercado el próximo día 2. Lo habitual hubiese sido marcar el 1 de febrero como fecha límite, pero al coincidir en domingo se optó por alargar un día más la fecha de cierre de la ventana invernal.

Noticias relacionadas

¿Cuándo cierra el mercado en Arabia?

Por otro costado, la situación es totalmente distinta en países como Arabia Saudí. Si bien el mercado de verano en Oriente Medio suele finalizar mucho más tarde y con los equipos europeos como principales damnificados por los millones extranjeros, el mercado de invierno se dará por finalizado antes en la Liga saudí, concretamente el 31 de enero.