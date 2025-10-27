Chirino, el lateral 'exótico' de moda de la Liga Hypermotion

La 'ley del ex' funcionó al dedillo para Daijiro Chirino en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo este pasado domingo. Tras aterrizar a la ciudad andaluza este pasado verano procedente del Castellón, el neerlandés 'ajustició' a su exequipo (1-0) y puso al Almería en la segunda posición de la Liga Hypermotion. El cuadro almeriense va como un tiro y suma 14 de los últimos 18 puntos en juego.

Chirino ha jugado estas dos últimas tiemporadas en Castalia. Y ha destacado hasta el punto de firmar un contrato por cinco temporadas con uno de los grandes aspirantes al ascenso a Primera División. El curso pasado acumuló 38 partidos y el anterior, 36. En ninguna de las dos campañas pudo marcar ningún gol y en la presente ya cuenta con dos en su casillero. Suma dos dianas en los últimos tres choques. La último, como decíamos, este domingo tras batir al portero con un tiro raso y potente.

COINCIDE CON LA MEJOR RACHA DEL ALMERÍA

Esta explosión goleadora del zaguero, que fichó en su momento del Castellón procedente del Zwolle neerlandés, coincide con el hecho de que se haya vuelto indiscutible para Joan Francesc Ferrer Rubi en el once titular. Son siete partidos seguidos dentro de la alineación del entrenador de Vilassar con un balance de cuatro triunfos, dos empates y una derrota.

Pablo Hernández junto a Rubi antes del inicio del encuentro / LALIGA HYPERMOTION

Chirino es neerlandés y nacido en los Países Bajos y, como muchos otros jugadores de ese país, es de origen de Curazâo, un territorio de 'ultramar' del país tulipán. Aterrizó para suplir la delicada marcha de Marc Pubill al Atlético y poco a poco ha ido ganando ascendencia y galones.

Gol de Chirino. pic.twitter.com/66SB0pS0nP — Andrés - a.k.a. tomate mecánico (@Andres_tomatmec) October 11, 2025

Contundente y capaz de actuar también de central, es un pulmón por el costado diestro del conjunto indálico. Le costó arrancar al cuadro de Rubi, pero claramente va de menos a más y ya 'amenaza' el estatus del Racing en lo más alto de la tabla.