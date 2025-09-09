Charlie Patiño ve y señala la luz: «Esa calma en el inicio no te la da ningún otro jugador»

«La posesión es un medio, no es un fin, esa pausa, esa seguridad en el inicio, no te la dan ni Villares, ni José Ángel, ni Gragera. Siempre que tenga un fin táctico, y el sábado la tuvo, está bien empleada». Riazor acogió con cariño y calor el nombre de Charlie Patiño en el videomarcador. Fue su primera titularidad del curso, tras haber vivido solo tres inicios en liga la pasada campaña, dos de ellos con la persiana ya bajada. Ante el Sporting, en un duelo de exigencia, físico y de mucho contacto, el inglés sustituyó a José Gragera y confirmó las sospechas de Antonio Hidalgo tras una pretemporada en la que se ganó el sitio. «Va a seguir con nosotros. Se ha ganado el derecho de estar en la plantilla. Lo vemos en una situación de 6 junto a Gragera y Jose Ángel. Veremos si lo podemos tener de 8», expresó entonces.

Ante el Sporting de Gijón disputó 67 minutos, tocó la pelota 73 veces y promedió un 89% de acierto en el pase (56 acertados de 63 intentos). Mostró su clase, su personalidad con balón y su visión, en especial en corto. Pero, sobre todo, compitió. Venció 3 de 4 duelos terrestres. El entrenador José Ángel Salgado Peli cree que es importante regresar al principio para comprender su primer partido de titular en este nuevo comienzo: «Hay que analizar el cambio que experimentó a nivel físico y condicional, algo que le impedía competir en un puesto tan exigente como el medio, y en una categoría con la gran demanda física que tiene la Segunda española. No solo es la masa muscular, que se le ve a simple vista, es que esa mayor capacidad le permite mantener esfuerzos prolongados, ganar balones divididos, manejarse de forma más dinámica... todo eso le ayuda a demostrar lo que siempre tuvo, que es la calidad».

Su nivel técnico, dice, es «muy alto», pero ese ya estaba. En un año Charlie Patiño ha puesto en común el resto de los aspectos y, ahora sí, compite al nivel de sus compañeros. Por el camino ha seguido un plan individual para ganar varios kilos de musculatura. El idioma, otra barrera, lo ha superado, pero es tanto en su ritmo como en las disputas donde se ha notado la gran diferencia. El sábado impuso su juego: «Para mí hay un partido con Charlie y otro sin él. Junto a Mario y Barcia fueron los más destacados, y ante un Sporting que es el equipo, de momento, más estrecho de la categoría y te exige una lectura con un jugador que lo entienda como es él».

Para Peli, Patiño fue fundamental en el plan de juego de Hidalgo, que pasó por «tener paciencia en la elaboración, muchas veces atraer, sumar pases seguros para que el rival salte y se generen espacios». Y remarca que ese juego en corto, esos primeros toques con sus cercanos, no eran «pases estériles», sino que contraían un «fin táctico».

Charlie conectó la base con la segunda línea. Muchas veces, por dentro, atreviéndose a saltarse la presión con naturalidad. El Dépor se atascó en el siguiente escalón, pero el inglés fue un facilitador de acciones. En la segunda parte, Hidalgo cambió el plan, con Ximo «más fijado en la banda, muy en amplitud» y Villares «en el intervalo entre central y lateral», lo que generó dudas en las marcas rivales y permitió, por dentro, que el londinense conectase de manera más repetida con Mario Soriano. Su salida provocó que los ataques se volvieran más exteriores.

Charlie disfrutó en la base. Se soltó. Se quitó ese sufrimiento tras «un año duro» al que aludió Hidalgo esta pretemporada. Y ahora es trabajo del técnico darle continuidad a esa progresión y controlar las expectativa con un jugador que generó gran ilusión y a quien todavía se le espera con ansia. «Yo tendría mucha paciencia con él, tenemos la experiencia del año pasado de manejar mal esas expectativas. Es un jugador distinto, ahora puede competir, y la calidad siempre la ha tenido. Hay que ver qué le pide el entrenador, pero esa pausa, esa seguridad en el inicio del juego, no te la dan ni Villares, ni José Ángel ni Gragera. Esa calma en el inicio del juego no te la da ningún otro jugador. Patiño sí».

Queda mucho por descubrir del inglés, un activo más para la causa. Su juego en largo, que de momento ha lucido poco; o la posibilidad de verle entre líneas y compartiendo medular con José Gragera. «Te da versatilidad. Dependerá de lo que busque Hidalgo en cada partido. Ahí estará su verdadero rendimiento, pudiendo alternar el 6 y el 8. Si quieres apretar arriba, quizá la pareja Villares-Gragera te da más rendimiento, pero Charlie mezcla bien con ambos y si tienes que atacar un equipo replegado, Gragera-Patiño posiblemente sea mejor opción. Todo depende del plan de partido», remarca Salgado. Eso sí, si el sábado no fuese titular, «no pasará absolutamente nada», porque hay que «tener tranquilidad». El Mirandés será otro rival duro, difícil, habituado a jugar con defensa de cinco. Pero ahora es importante tener «un buen manejo de las expectativas».