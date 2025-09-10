Charlie Patiño: "Mi objetivo siempre fue quedarme en el Deportivo"

Charlie Patiño tiene claro que quería vestir la camiseta del Deportivo. Lo reconoció el verano pasado, cuando aterrizó en A Coruña, y lo recalcó este miércoles en la sala de prensa de Abegondo. "Mi objetivo siempre fue quedarme", remarcó el futbolista inglés tras un verano en el que no pensó en otra cosa que no fuese mejorar y continuar con la elástica blanquiazul.

"Soy la misma persona. El año pasado hubo dificultades de las que no quiero hablar, prefiero concentrarme en esta temporada y en el futuro", señaló Patiño. Al término del curso, reconoció que se preparó en Inglaterra para volver en mejor forma. "Trabajé física y mentalmente y volví sintiéndome más fuerte. Siempre quise mostrarle a la gente de lo que soy capaz", añadió. El vestuario del año pasado le ayudó a trabajar en el gimnasio y en el campo. Ahora, siente la confianza de Antonio Hidalgo y tiene una meta: "Quiero enseñarle a los aficionados el corazón que he puesto este verano, en pretemporada", indicó.

A las órdenes del entrenador catalán, Patiño ha ganado protagonismo en un centro del campo en el que, señala, se siente cómodo con todos sus compañeros y en todas las facetas que le piden. "En la posición de ocho puedo correr más adelante y hacer asistencias y goles. En la de seis, me gusta coger la pelota y pasar entre líneas", explicó el mediocampista británico.

Prima, sobre todo, "jugar libre" y hacia delante, un estilo que ya ha querido dejar patente desde la pretemporada. Una preparación que hizo, en parte, en casa, con los amistosos en Inglaterra ante Watford y Middlesbrough. "Jugamos muy bien contra rivales difíciles, de Championship, en los que yo ya estuve antes. Vamos a seguir trabajando duro", apuntó el centrocampista.

Patiño también siente y celebra el cariño de la afición. Lo hizo en Riazor el pasado sábado, a pesar de que solo pensó en el partido y "en lo que el entrenador quiere" que haga en el terreno de juego. "Mi objetivo es jugar para los aficionados. Nos empujan todos los días, viajan con nosotros y van a ser muy importantes", comentó.

Charlie se centra, ya, en el partido de este fin de semana contra el Mirandés. "El ambiente en el vestuario es bueno, la victoria del otro día ayudó a la moral y eso se traslada al campo de entrenamiento. El año pasado, [el Mirandés] fue al play off. Debemos estar preparados para cualquier rival", advirtió.