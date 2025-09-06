Charlie Patiño ya llegó a Segunda División

Es tan estético el fútbol de Charlie Patiño, hay tal grado de empatía con esa historia de deportivismo en la diáspora que anida en su familia, que la grada de Riazor lleva tiempo queriendo ver luces donde ha habido grises o, simplemente, pura oscuridad. Un control, una foto en la que luce músculo, el anuncio de que se queda y le dan dorsal... Al inglés le pasaron la vida y la Segunda División por encima la temporada pasada. Siempre ha lidiado con la etiqueta de niño prodigio, de estrella en ciernes a la que llevan casi una década esperando. Pero el fútbol formativo se acaba y llegan los partidos ante rocas y aviones que no perdonan. Y él no estaba preparado. El verano es el verano y hasta ayer había jugado a cuentagotas en Liga. La baja de Gragera dejaba en el aire si Hidalgo iba a apostar de verdad por él o iba a rebuscar una solución con músculo. Pero ahí estaba el británico en el once ante un equipo que es un muro. Solo Barcia supo derribarlo.

Y Patiño demostró, por fin, que ya es un futbolista de Segunda División. Habrá a quien le parezca poco, en su caso no lo es. Clase siempre ha tenido. Ante el Sporting fue competitivo, estuvo en el partido, mostró su fútbol, le dio su toque al mediocentro. No fue el mejor, pero ha logrado alejar esa sensación de la pasada temporada de ser un juvenil jugando ante veteranos. Ahora solo tiene que insistir, pelear por un puesto y crecer con su fútbol. Ha salido de ese agujero negro en el que se metió hace un año. Bienvenido Charlie.