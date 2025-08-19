A Charlie Patiño le empieza a cambiar la vida en el Deportivo

Charlie Patiño disfrutó en Granada de más minutos que en las diez primeras jornadas de la pasada liga. Parece poco, es el atisbo de un gran cambio. Entonces solo había dispuesto de siete en Albacete cuando el partido ya estaba roto, con un 2-5 para los coruñeses. El sábado el marcador lucía un apretado 1-2. Es la prueba fehaciente y palpable de que la vida blanquiazul de Charlie Patiño está empezando a cambiar. Y ya no solo es la cantidad, es el cómo, el cuándo, con qué peso y qué talante ha tenido en esa cuota de protagonismo disfrutada en el Nuevo Los Cármenes, que ascendió hasta 14 minutos más descuento.

Todavía debe progresar y ganar en confianza y ritmo, pero comienza a dejar de ser ese joven sobrepasado y tímido al que la Segunda División le pasó por encima la pasada campaña. La mejor muestra fue ese pase en profundidad a Yeremay Hernández en el que destiló parte de esa calidad que siempre le ha acompañado, pero que le costaba lucir en el fútbol profesional. Por mucha promesa que hubiese sido, por mucho niño prodigio de la cantera del Arsenal que hubiese sido, al pivote británico, con sangre coruñesa, le ha costado dar ese último paso, pero él ha insistido en impulsarse en Riazor.

También ha creído de verdad el Deportivo. Primero durante una temporada como la pasada que se dio por amortizada ante la imposibilidad de ser una opción competitiva para los proyectos de Idiakez y Gilsanz. El club le dio apoyo en los momentos bajos y ante los problemas de adaptación, y también le diseñó un plan específico para llevarle a otro nivel físico que ya es evidente. Ha dejado atrás la morfología de niño y empieza a ser competitivo en las disputas. Ese acompañamiento se culminó hace unos meses dándole protagonismo en las últimas jornadas de la Liga 2024-25 cuando el equipo no se jugaba nada. Fue titular en los dos últimos partidos y disfrutó de media parte en el antepenúltimo: 220 minutos por los poco más de 70 del resto de la liga de Segunda.

Y esta pretemporada, de los indecisos para quedarse en la plantilla, fue el único que tuvo una oportunidad real. Disfrutó de gran cantidad de minutos durante los encuentros de preparación, ayudado también por la ausencia de efectivos por la baja de José Ángel y mientras llegaba José Gragera y se buscaba un 8, preferentemente Riki, pivote del Albacete, que no ha terminado de desembarcar en Riazor.

Espaldarazo de Hidalgo

Poco a poco fue jugando y creciendo este verano, mientras la incógnita sobre su futuro y su permanencia en la plantilla del Deportivo se mantenían en el aire. Hace poco más de diez días Antonio Hidalgo confirmó en rueda de prensa que se quedaba dándole un espaldarazo público y descargándole de la carga de la prueba perpetua que ha supuesto este verano para él. De hecho, reactivó sus redes sociales, cobró vida su aventura en A Coruña. Ya jugó ese cuarto de hora en Granada y se hizo sentir en el terreno de juego, lejos de esa versión cohibida que mostraba hace unos meses. Otro Charlie Patiño.