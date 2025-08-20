Charlie Patiño se gana el dorsal en el Deportivo y aparca el fichaje del pivote

Un resurgir, una alternativa y una solución a un fichaje enquistado. Siempre ha dicho Fernando Soriano que las pretemporadas sirven para hacer méritos y para modelar prioridades. El que se hace valer, dónde hace falta fichar, dónde sobran jugadores, a quién le falta un punto para quedarse en el equipo. Y, en ese sentido, Charlie Patiño se ha ganado un dorsal del Deportivo y ha redefinido la ecuación en el mediocentro. Una de las prioridades de este verano para la Dirección de Fútbol era contratar a un 8, a un mediocentro ofensivo que enlazase el juego defensa-ataque. Riki y Antonio Sánchez fueron las prioridades. Pero el paso adelante de Charlie Patiño, sumado a las dificultades encontradas en el mercado y la necesidad de centrarse en reforzar la delantera, aparcan la necesidad de este fichaje. Eso sí, el club coruñés tampoco cierra del todo la puerta: siempre estará atento a cualquier oportunidad.

El británico jugó el partido de Granada con el dorsal 28, al igual que los pocos encuentros que disputó la pasada temporada, pero el club coruñés completó ayer los trámites para inscribirlo como jugador del primer equipo a todos los efectos. Llevará así un dorsal por debajo del 25 (será el 6) que le convertirá en futbolista del conjunto principal, aunque en realidad siempre lo ha sido porque nunca jugó ni se entrenó con el Fabril en el año que lleva en A Coruña, a pesar de que estaba inscrito con el filial coruñés en la RFEF y en la Federación Galega. Es este un resquicio legal en la reglamentación deportiva que el Dépor (también se valió de él la pasada temporada con Obrador) y el resto de equipos de LaLiga llevan años utilizando. Ha cobrado ahora relevancia por la llegada de Mastantuono al Real Madrid, donde llevará el 30, algo que ha provocado declaraciones de Javier Tebas al respecto y que ha llevado a Miguel Galán, presidente de CENAFE, a avisar de que el Real Madrid puede incurrir en alineación indebida si pone a jugar al argentino bajo estas circunstancias.

El Dépor cuenta ahora mismo con 23 futbolistas inscritos en LaLiga con derecho a dorsal del primer equipo. De esa nómina hay tres con el futuro en el aire o que fueron invitados a marcharse: Diego Gómez, Denis Genreau y Eric Puerto. Samu y Rubén López cuentan con dorsal del filial.