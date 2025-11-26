CF Alpicat expulsa a 4 jugadores sub-16 por amenazar a rivales con un cuchillo

El CF Alpicat de Lleida ha expulsado definitivamente a cuatro jugadores de su equipo sub-16 que el pasado 2 de noviembre entraron en los vestuarios del equipo rival, el Inter Recasens, y mostraron un vídeo que acababan de grabar en el que se veía que uno de ellos se escondía un cuchillo en los pantalones. Según ha adelantado el diario Segre y ha confirmado a EFE el presidente del club, Santiago Martínez, los jóvenes publicaron el vídeo amenazante luego en las redes sociales.

El hecho ocurrió en Lleida, en el campo del Inter Recasens, en las instalaciones del AEM, cuando acabó con empate a cero un partido entre ambos conjuntos y los adolescentes entraron en el vestuario local y respondieron así a los insultos que habían recibido desde las gradas. El presidente del Alpicat ha explicado que en el vídeo que subieron los jóvenes no se ven las caras, pero sí se percibe que es el vestuario en el que estaba el Recasens. El CF Alpicat investigó y uno de los chicos reconoció que era él quien aparecía escondiéndose el cuchillo y Santiago Martínez ha indicado que también han expulsado a los otros tres que le acompañaron como medida ejemplarizante. Los jugadores expulsados tienen quince años y tres de ellos son de Almacelles y, el cuarto, de Alpicat.