El CEO del Córdoba CF, tras el arbitraje en Valladolid: “Lo del VAR no lo entendemos y nos sentimos muy perjudicados”

“No estoy contento. Sabéis que no me gusta hablar ni hago declaraciones sobre los árbitros. Todos entendemos la dificultad de arbitrar partidos, de la presión que hay, de los campos llenos, de que el árbitro principal está sometido a esa presión tremenda y que puede cometer errores”, comenzó explicando Antonio Fernández Monterrubio, cuando se le preguntó por el arbitraje del pasado sábado en Valladolid. El CEO del Córdoba CF prosiguió aseverando que “lo del VAR no lo entendemos. Un señor, viendo una tele, los fallos que se están cometiendo no se entienden. Estamos muy molestos, bastante cansados ya de este tema, porque llueve sobre mojado. Pasamos una temporada bastante dura, la pasada, y nos sentimos muy perjudicados en estas tres jornadas que llevamos, porque entendemos que ha tenido influencia en el resultado deportivo y se nos han quedado puntos por el camino que no deberían de haberse quedado”, aseguró.

Con el CTA

Posteriormente, Fernández Monterrubio informó de que tuvo “una conversación el lunes por la mañana con el presidente del CTA por teléfono. Ayer –por el martes- se presentó un escrito de quejas y exigimos igualdad de criterios, igualdad de aplicación de esos criterios, igualdad de trato con el resto de los clubes con los que competimos, que entendemos que en estas tres primeras jornadas pues no se ha hecho”. En definitiva, para Monterrubio “la aplicación del VAR es un auténtico despropósito. Solo hay que oír los audios para darse cuenta de ello”, audios en los que el árbitro del encuentro, Etayo Herrero afirmaba a su compañero que iba a decretar mano y a “anular el penalti”, cuando lo que anuló, lógicamente, fue el gol de Jacobo González.

“Se nos dijo que el VAR solo iba a entrar en acciones muy claras, muy flagrantes, que fueran determinantes, y esta no lo era. De hecho, era absolutamente innecesario, porque nadie protestó en esta jugada”, recordó el dirigente blanquiverde que señaló que “muy clara no estaría cuando se estuvo cuatro minutos viendo las imágenes y si no está muy claro, muy claro, muy claro, no se puede anular un gol. Eso lo sabemos todos. Y el VAR está para poner imágenes, no para juzgar las imágenes. Y claramente en el audio se le dice al árbitro que, por cierto, estaba debutando, lo que tiene que pitar”, censuró Monterrubio, que recordó que “para eso no está el VAR. Ni su intervención ni su procedimiento es el adecuado. Así que esperamos que esto cambie radicalmente, porque no es de recibo con lo que nos jugamos todos los clubes”. Finalmente, el CEO del Córdoba CF avisó de que no indicaba que el suyo fuera el único equipo perjudicado por el VAR, sino que los demás “lógicamente, también defenderán sus intereses. Pero como podréis comprender, estamos muy molestos con esta situación”.