El centro del campo, la duda del mercado estival del Málaga CF

El Málaga CF afronta este fin de semana su segundo partido oficial del año. Lo hará recibiendo en La Rosaleda a la Real Sociedad B, en un partido en el que Sergio Pellicer no podrá contar con uno de sus mayores baluartes, Luismi Rodríguez.

El gaditano se ha sometido hoy a una operación para tratar las lesiones derivadas del aparatoso choque que sufrió en el encuentro del pasado sábado ante la SD Eibar. Por delante, una larga temporada de recuperación, como reconocía Kike Pérez el miércoles en la Feria del Centro, en la que aseguró también que el club de Martiricos no acudirá al mercado para buscar más refuerzos.

Unas declaraciones que parecían cerrar así una de las cuestiones que estaban marcando el debate de la actualidad malaguista los últimos días, que se centraban sobre todo en la posibilidad de la llegada de un extremo que cerrase la plantilla.

La situación, tras la lesión de Luismi, es otra. Y sabiendo que el club no va a acometer movimientos en forma de llegadas en lo que resta de mercado de verano, ¿con qué opciones cuenta Sergio Pellicer en su centro del campo?

El centro del campo, con bajas sensibles

Durante el verano, la zona ancha se vio debilitada con la salida de un jugador que había sido clave en el proyecto como Manu Molina. Por otro lado, Sangalli también abandonó la disciplina malaguista, aunque su papel en su etapa en el club fue más bien secundario.

Por otro lado, la enfermería de Martiricos acoge en estos momentos a otro de los centrocampistas de más nombre en la plantilla junto a Luismi: Ramón Enríquez, que sigue recuperándose de su lesión de rodilla.

La opción Izan, con interrogantes

Con ambos presumiblemente fuera de la ecuación para los próximos meses, parece que el jugador que tomará las riendas del centro del campo será el canterano Izan Merino. El malagueño ha cogido galones desde el comienzo de la pretemporada, y lo ha jugado prácticamente todo. Eso sí, su rendimiento sin Luismi en el campo ha dejado dudas, algo normal teniendo en cuenta el impacto general que el ex del Oviedo genera en todo el equipo.

Por lo tanto, confiar únicamente en la figura de Izan el equilibrio de toda la medular blanquiazul se antoja una decisión un tanto arriesgada, incluso injusta para el jugador que, recordemos, sólo tiene 19 años.

Otro de los puntos a tener en cuenta sobre el posible protagonismo de Izan las próximas semanas, es que es muy probable que participe en la Copa del Mundo Sub-20 con la selección española, que se celebrará en Chile del 27 de septiembre al 20 de octubre. De ser así, el Málaga CF no podría contar con sus servicios durante más de un mes, si es que España consigue llegar a la final del torneo.

Opciones dentro de la plantilla

Así las cosas, Juanpe se postula cómo una de las opciones más claras para suplir la baja de Luismi. El jerezano asumió la pasada temporada un rol de rotación, participando de forma esporádica y con un rendimiento irregular, que genera dudas en su capacidad de asumir un papel titular.

Existe también la opción de Rafa Rodríguez. Uno de los jugadores más importantes en el ascenso del Atlético Malagueño el pasado curso forma ya esta temporada parte de la primera plantilla. Sergio Pellicer ya demostró la confianza que tiene depositada en él durante el final de la pasada campaña, dándole minutos en varios partidos, a lo que el futbolista sevillano respondió con dos goles en apenas 55 minutos que disputó con el primer equipo.

Otra de las opciones pasa por retrasar la posición de una de las caras nuevas de este mercado, Carlos Dotor. El madrileño se ha ganado un hueco en el once en la media punta, pero podría partir desde la base en los próximos compromisos, una posición en la que ya ha jugado en el pasado.

Mismo caso que el de Dani Lorenzo, ya al 100% físicamente, y que se postula cómo una opción a tener en cuenta. En definitiva, el Málaga CF tiene alternativas para, al menos, intentar suplir la baja de uno de sus jugadores clave.

Hay muchas opciones que Pellicer deberá estudiar. Lo ideal sería un refuerzo, pero el límite salarial lo impide y el Málaga CF, al menos hasta diciembre, deberá «tirar» con lo que hay.