El Celta de Vigo lo vuelve a hacer: anuncia su nuevo fichaje a lo 'Phineas y Ferb'

Seis meses después de su salida, Fer López regresa al Celta de Vigo. El futbolista vuelve al club en el que se formó y al que ya perteneció al primer equipo durante la pasada temporada. El conjunto dirigido por Claudio Giráldez refuerza así su plantilla con una cesión que el técnico consideraba prioritaria para afrontar la segunda mitad del curso.

La etapa de Fer López en Inglaterra no resultó como se esperaba. El canterano apenas tuvo protagonismo en la Premier League, acumulando solo 364 minutos entre todas las competiciones. Además, militó en un equipo que atraviesa una situación muy complicada, situado en la última posición de la liga inglesa con apenas ocho puntos en su casillero, lo que limitó aún más sus opciones de continuidad.

Un anuncio original

El Celta anunció su regreso de una manera creativa y llamativa, inspirándose en la serie de animación Phineas y Ferb. Al igual que ocurrió anteriormente con la presentación de Bryan Zaragoza, el club recurrió al tono desenfadado de la producción televisiva, aunque en esta ocasión adaptó el concepto sustituyendo a “Ferb” por “Fer”, en un guiño directo al nombre del jugador. La serie, conocida por su humor y por narrar las aventuras de dos hermanastros ingeniosos durante el verano, sirvió como referencia para transmitir ilusión y cercanía con la afición.

Fer López llegó a Galicia en la noche del domingo procedente de Londres y este lunes se sometió al reconocimiento médico previo a la firma del contrato. El acuerdo lo vincula al conjunto celeste hasta el final de la temporada, completando así un regreso que llevaba días encarrilado.

El futbolista sigue perteneciendo al Wolverhampton, club con el que incluso fue convocado el pasado fin de semana para un partido de la Premier League. Sin embargo, el entendimiento entre ambas entidades estaba cerrado desde hace tiempo, a la espera únicamente de que el jugador pudiera desplazarse a Vigo.

Claudio Giráldez recupera de este modo a uno de los talentos más prometedores de la cantera, un futbolista al que conoce bien y al que considera fundamental para potenciar el ataque del equipo. En el club confían en que su adaptación sea rápida y que pueda aportar desequilibrio y creatividad en el tramo decisivo de la temporada.

Debut en el Coliseum

La previsión es que Fer López pueda debutar ya el próximo domingo en el encuentro liguero ante el Getafe, que se disputará en el Coliseum. No obstante, no estará disponible para el compromiso europeo del jueves frente al Estrella Roja en Belgrado, ya que no figura inscrito en esta fase de la competición continental.

Sí podría ser incluido, en cambio, en la siguiente ronda europea cuando se abra el nuevo plazo de inscripción. Con esta cesión, el Celta da prácticamente por cerrada su principal operación del mercado de invierno, aunque la dirección deportiva sigue atenta por si surge alguna oportunidad para cubrir la baja de Fran Beltrán, cuyo dorsal número 8 heredará Fer López durante su estancia en Vigo.

Formado en A Madroa desde los nueve años, Fer López fue una de las piezas clave del Celta Fortuna antes de dar el salto al primer equipo. Debutó tanto en la Copa del Rey como en LaLiga, competición en la que llegó a disputar 17 partidos y anotar dos goles, actuaciones que confirmaron su proyección y su potencial para consolidarse en la élite.