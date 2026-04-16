Celta de Vigo - Friburgo, en directo: Europa League hoy, en vivo

Celta – Friburgo

El Celta llega a este choque con alguna que otra novedad sobre el tapete verde con el partido que se vio en Alemania. Yoel Lago, Matías Vecino, Javi Rueda y Fer López son las novedades de Claudi Giráldez respecto al encuentro de ida. Prácticamente todo preparado en Vigo, con toda una ciudad que se ha volcado con los suyos para buscar una remontada épica, milagrosa y un tanto litúrgica.