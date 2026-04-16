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EUROPA LEAGUE
Celta de Vigo - Friburgo, en directo: Europa League hoy, en vivo
Celta y Friburgo disputan la vuelta de los cuartos de final de la Europa League en Balaídos
Xavi Turu
Sigue el Celta-Friburgo en SPORT.
Celta – Friburgo
¡Menos de 10 minutos para que empiece el partido!
La llegada de los celestes
La llegada del autocar al estadio con el color celeste muy presente: aficionados y aficionadas del Celta le dieron cariño a sus jugadores para que estos tengan un poco más de fe en la remontada.
Buen ambiente en la previa
Los aledaños de Balaídos presentan un buen ambiente en los momentos previos al arranque del partido.
Celta – Friburgo
El Celta llega a este choque con alguna que otra novedad sobre el tapete verde con el partido que se vio en Alemania. Yoel Lago, Matías Vecino, Javi Rueda y Fer López son las novedades de Claudi Giráldez respecto al encuentro de ida. Prácticamente todo preparado en Vigo, con toda una ciudad que se ha volcado con los suyos para buscar una remontada épica, milagrosa y un tanto litúrgica.
Calentamiento
Ya pisan el verde los pupilos de Giráldez a poco más de quince minutos para que comience el partido.
¡XI para los alemanes!
El equipo visitante sale de arranque con:
Atubolu, Treu, Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Manzambi, Beste, Suzuki, Grifo y Matanovic.
¡XI del Celta!
Ya tenemos los once futbolistas que empezarán de arranque en esta tarde de fútbol histórica para el equipo vigués.
Radu, Javi Rodríguez, Lago, Marcos Alonso, Rueda, Vecino, Moriba, Mingueza, Fer López, Jutglá y Borja Iglesias.
Celta – Friburgo
Papeleta complicada para el conjunto celeste con un resultado adverso en la ida (derrota 0-3). Los de Giráldez tendrán que buscar su mejor versión sobre el terreno de juego y marcar tres goles, mínimamente, para empatar la eliminatoria. El encuentro arranca a las 18:45 horas (CET) en un Balaídos que estará lleno hasta la bandera.
¡MUY BUENAS TARDES A TOD@S!
Arrancamos esta retransmisión con el partido de vuelta de cuartos de final de la Europa League entre el Celta y el Friburgo. Los de Claudio Giráldez tienen que activar la remontada en Balaídos, después de perder en la ida por 3-0 en Alemania. ¡Empezamos!
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