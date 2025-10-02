En directo
EUROPA LEAGUE
Celta - PAOK, en directo: Europa League, en vivo hoy
Sigue el minuto a minuto del Celta - PAOK, choque correspondiente a la segunda jornada de la Fase liga de la Europa League
Minuto 25 | 0-0
Disparo de Despodov que se marcha a córner.
Minuto 23 | 0-0
Versión muy seria del PAOK. Sin apenas sufrir en defensa, aunque tampoco se está asomando en campo contrario.
Minuto 19 | 0-0
Otra llegada peligrosa del Celta. Se está animando el partido en Balaídos.
Minuto 17 | 0-0
¡La ha tenido el Celta! Ahora sí buena combinación en los metros finales y Marcos Alonso no es capaz de ver portería con un remate muy forzado.
Minuto 15 | 0-0
Está empezando a caer en la precipitación el Celta. Recordemos que los celestes llegan a este choque en una horrible dinámica de resultados.
Minuto 10 | 0-0
Una vez más, la inspiración de Iago Aspas será fundamental en el Celta en la zona de creación.
Minuto 8 | 0-0
Pocas ideas por el momento del Celta en la zona de tres cuartos. Buen bloque medio del PAOK en defensa.
Minuto 6 | 0-0
Intenta el Celta hacerse dueño del balón. Largas posesiones de los celestes para buscar el primer gol.
Minuto 3 | 0-0
Sorprende el PAOK con una presión muy alta en estos primeros instantes de partido.
Minuto 2 | 0-0
¡Primera llegada del Celta! Abre Aspas para Javi Rueda que no logra ver portería con su disparo.
