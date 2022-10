Celta y Getafe miden sus crisis

Coudet llega cuestionado al encuentro y necesita un triunfo Los madrileños suman cuatro partidos sin conocer la victoria

Celta de Vigo y Getafe miden este lunes sus crisis en Balaídos, donde los celestes buscarán superar la dura derrota sufrida ante el Valladolid, frente a un rival que también necesita oxígeno tras encadenar cuatro jornadas sin ganar.

El argentino Eduardo “Chacho” Coudet vive su peor momento en Vigo, con su futuro amenazado por un irregular inicio de curso, con diez puntos de 30 posibles, y una preocupante sangría defensiva a la que no consigue encontrar solución.

El técnico celeste todavía tiene crédito, pero otro tropiezo ante el Getafe encendería las luces de alarma en la sede de Príncipe, antes de encarar tres encuentros claves para su continuidad en el banquillo de Balaídos: Almería, Osasuna y Rayo Vallecano.

Coudet volverá a realizar rotaciones en su once. Unai Núñez recuperará su puesto en el centro del eje defensivo tras probar en Zorrilla a Mingueza como compañero de Joseph Aidoo. En los laterales, Hugo Mallo y Javi Galán parecen indiscutibles, pese a que ninguno atraviesa su mejor momento.

Tampoco habrá cambios en la línea de ataque: Aspas y Larsen son fijos. La duda vuelve a estar en la medular, ya que el entrenador argentino medita dar de nuevo la dirección del juego al joven Gabri Veiga, lo que conllevaría que Tapia o Beltrán se caigan del once.

El extremo argentino Cervi es otro de los cuestionados por el celtismo, pero el técnico sigue confiando en él, por lo que parece difícil que cambie de banda a Óscar Rodríguez para dar entrada a Carles Pérez

El Getafe, con cuatro encuentros seguidos sin conocer la victoria, está a un punto del Girona, último club que perdería la categoría si acabase la Liga esta jornada. Sin embargo, en el Getafe hay optimismo tras los dos últimos encuentros. Aunque no ganó, consiguió dos empates meritorios en una salida complicada como Vallecas (0-0) y frente a uno de los equipos que mejor ha comenzado el torneo, el Athletic (2-2).

Los hombres de Quique Sánchez Flores intentarán plasmar esa mejoría con una victoria que acabe con las dudas. El técnico del conjunto azulón tiene la intención de cerrar con buenos resultados todos los partidos que restan antes del inicio del Mundial de Qatar para después intentar asaltar puestos más nobles de la clasificación.

Y, para ganar en Balaídos, tendrá que afrontar una baja muy importante en su esquema: Carles Aleñá. El centrocampista catalán vio su quinta cartulina amarilla frente al Athletic y se perderá el choque por sanción. Lo hará en su mejor momento, después de marcar un tanto, dar una asistencia y ser reconocido como el hombre del partido frente al equipo de Ernesto Valverde.

Quique tiene un par de opciones para sustituirle. Puede apostar por Cristian Portugués "Portu" o por Jaime Seoane. El primero, presenta un perfil más aguerrido y, fuera del Coliseum Alfonso Pérez, tiene más opciones que su compañero.

Aleñá, probablemente no sea la única baja. Entre algodones se encuentra el uruguayo Mauro Arambarri, que no termina de recuperarse de un esguince en su tobillo izquierdo. Hasta el último momento, no se sabrá si puede jugar. Y tampoco estará Munir El Haddadi, que sufrió una lesión muscular ante el Athletic.

El resto de la plantilla estará disponible para Quique, que, si no hay sorpresas, hará un once continuista respecto a su último encuentro para intentar sumar tres puntos clave con los que alejarse de las plazas peligrosas de la tabla.

- Alineaciones probables:

RC Celta: Marchesín; Hugo Mallo, Aidoo, Unai Núñez, Javi Galán; Beltrán o Tapia; Óscar Rodríguez, Gabri Veiga, Cervi; Aspas y Larsen.

Getafe: Soria; Damián, Djené, Mitrovic, Duarte, Juan Iglesias; Portu o Seoane, Milla, Maksimovic; Borja Mayoral y Enes Ünal.

Árbitro: González Fuertes (comité asturiano).

Estadio: Balaídos.

Hora: 21:00